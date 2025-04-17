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Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля

Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля - 17.04.2025, ПРАЙМ

Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля

Минфин РФ на прошлой неделе внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщил замглавы департамента по финансовой... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T09:59+0300

2025-04-17T09:59+0300

2025-04-17T09:59+0300

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минфин

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ на прошлой неделе внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщил замглавы департамента по финансовой политике Осман Кабалоев в ходе круглого стола "Укрепление национальной и международной финансовой безопасности" в Совете Федерации. "Цифровой рубль. Здесь хотел бы сказать о той работе, которую совместно с Банком России и Казначейством проводим по возможности внедрения использования цифрового рубля в бюджетном процессе. В правительство буквально на прошлой неделе Минфином внесены поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят использовать цифровой рубль непосредственно в бюджетном процессе, предусматривают возможность выделения денежных средств в цифровом рубле, возможность открытия казначейских счетов для сопровождения тех или иных субсидий или бюджетных платежей в цифровом рубле", - сказал Кабалоев.

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финансы, россия, минфин, совет федерации, банк россия