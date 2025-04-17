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Минпромторг подготовил изменения в список товаров для параллельного импорта - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг подготовил изменения в список товаров для параллельного импорта
Минпромторг подготовил изменения в список товаров для параллельного импорта - 17.04.2025, ПРАЙМ
Минпромторг подготовил изменения в список товаров для параллельного импорта
Минпромторг РФ подготовил очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте, сообщили в ведомстве. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:13+0300
2025-04-17T11:13+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ подготовил очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте, сообщили в ведомстве. "По мере развития отечественного производства недостающих позиций, наращивания поставок продукции из дружественных стран и других факторов перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения. Сейчас Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте", - пояснили в ведомстве. В Минпромторге РФ добавили, что приказ по утверждению перечня параллельного импорта работает как с точки зрения широкого спектра товаров в рамках конкретного кода ТН ВЭД, так и с точки зрения ограничения конкретными брендами, поставляющими товары в рамках кода ТН ВЭД. При этом параллельный импорт - это гибкий инструмент, разработанный для стабильного обеспечения всей необходимой товарной номенклатурой российской экономики в условиях турбулентности на внешних рынках. Ранее замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщал, что министерство планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, дорабатывает нюансы с отраслями. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
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бизнес, россия, рф, москва, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Минпромторг
11:13 17.04.2025
 
Минпромторг подготовил изменения в список товаров для параллельного импорта

Минпромторг подготовил изменения в перечень товаров для параллельного импорта

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ подготовил очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте, сообщили в ведомстве.
"По мере развития отечественного производства недостающих позиций, наращивания поставок продукции из дружественных стран и других факторов перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения. Сейчас Минпромторгом России подготовлены очередные изменения в перечень товаров для параллельного импорта, приказ находится на регистрации в Минюсте", - пояснили в ведомстве.
В Минпромторге РФ добавили, что приказ по утверждению перечня параллельного импорта работает как с точки зрения широкого спектра товаров в рамках конкретного кода ТН ВЭД, так и с точки зрения ограничения конкретными брендами, поставляющими товары в рамках кода ТН ВЭД. При этом параллельный импорт - это гибкий инструмент, разработанный для стабильного обеспечения всей необходимой товарной номенклатурой российской экономики в условиях турбулентности на внешних рынках.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщал, что министерство планирует до конца марта принять приказ об изменении перечня товаров для параллельного импорта, дорабатывает нюансы с отраслями.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
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