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Минтруд обозначил признаки для определения "подмены" трудовых отношений - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Минтруд обозначил признаки для определения "подмены" трудовых отношений
Минтруд обозначил признаки для определения "подмены" трудовых отношений - 17.04.2025, ПРАЙМ
Минтруд обозначил признаки для определения "подмены" трудовых отношений
Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений, сообщает издание РБК со ссылкой на источники. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T09:42+0300
2025-04-17T09:42+0300
россия
минтруд
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.Согласно изданию, закрепление новых признаков позволит избежать спорных ситуаций и защитить трудовые права граждан, а также обеспечить интересы государства. Одно из ключевых предложений заключается в наделении Федеральной службы по труду и занятости правом обратиться в суд, чтобы признать отношения трудовыми.Помимо этого, в ведомстве предложили расширить определение трудовых отношений и добавить такие характерные признаки, как устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, наличие дополнительных гарантий для работника, интеграция работника в организационную структуру работодателя, признание права на отдых и отпуск, оплата расходов по командировкам, периодические выплаты и предоставление инструментов и оборудования работником.
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россия, минтруд
РОССИЯ, Минтруд
09:42 17.04.2025
 
Минтруд обозначил признаки для определения "подмены" трудовых отношений

РБК: Минтруд обозначил признаки для определения "подмены" трудовых отношений

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.
Согласно изданию, закрепление новых признаков позволит избежать спорных ситуаций и защитить трудовые права граждан, а также обеспечить интересы государства. Одно из ключевых предложений заключается в наделении Федеральной службы по труду и занятости правом обратиться в суд, чтобы признать отношения трудовыми.
Помимо этого, в ведомстве предложили расширить определение трудовых отношений и добавить такие характерные признаки, как устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, наличие дополнительных гарантий для работника, интеграция работника в организационную структуру работодателя, признание права на отдых и отпуск, оплата расходов по командировкам, периодические выплаты и предоставление инструментов и оборудования работником.
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