https://1prime.ru/20250417/mintrud-856765636.html

Минтруд обозначил признаки для определения "подмены" трудовых отношений

Минтруд обозначил признаки для определения "подмены" трудовых отношений - 17.04.2025, ПРАЙМ

Минтруд обозначил признаки для определения "подмены" трудовых отношений

Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений, сообщает издание РБК со ссылкой на источники. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T09:42+0300

2025-04-17T09:42+0300

2025-04-17T09:42+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений, сообщает издание РБК со ссылкой на источники.Согласно изданию, закрепление новых признаков позволит избежать спорных ситуаций и защитить трудовые права граждан, а также обеспечить интересы государства. Одно из ключевых предложений заключается в наделении Федеральной службы по труду и занятости правом обратиться в суд, чтобы признать отношения трудовыми.Помимо этого, в ведомстве предложили расширить определение трудовых отношений и добавить такие характерные признаки, как устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, наличие дополнительных гарантий для работника, интеграция работника в организационную структуру работодателя, признание права на отдых и отпуск, оплата расходов по командировкам, периодические выплаты и предоставление инструментов и оборудования работником.

https://1prime.ru/20250416/professii-856743811.html

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