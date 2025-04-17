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Минцифры изучит подачу заявления о киберпреступлениях через "Госуслуги"

Минцифры изучит подачу заявления о киберпреступлениях через "Госуслуги" - 17.04.2025, ПРАЙМ

Минцифры изучит подачу заявления о киберпреступлениях через "Госуслуги"

Минцифры России будет обсуждать с правоохранительными органами возможность подачи заявления о киберпреступлениях разных типов через "Госуслуги", сказал глава... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T14:00+0300

2025-04-17T14:00+0300

2025-04-17T14:00+0300

технологии

россия

москва

максут шадаев

владимир путин

мвд

госдума

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минцифры России будет обсуждать с правоохранительными органами возможность подачи заявления о киберпреступлениях разных типов через "Госуслуги", сказал глава министерства Максут Шадаев. Ранее он сообщал, что практически каждое третье преступление, зарегистрированное в России, связано с применением цифровых технологий и совершается в цифровой среде - раскрываемость по таким правонарушениям хуже, чем по преступлениям других видов. "Мы, в том числе, будем обсуждать возможность - это надо будет обсуждать с МВД, с правоохранительными органами - подать заявление на конкретный данный вид преступления через "Госуслуги" для того, чтобы максимально быстро пошла реакция", - сказал он в рамках форума Data Fusion. Он напомнил, что ведомства уже согласовали создание антифрод-платформы, которая предполагает бесшовное онлайн-взаимодействие всех участников - правоохранительных органов, банков и операторов связи, цифровых платформ. Теперь же идет обсуждение, что надо сделать возможность подать заявление в электронном виде, чтобы реакция была моментальной. "И заморозка счетов, и блокирование и так далее", - пояснил министр. Президент России Владимир Путин ранее в апреле подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству: вводятся запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры и маркировка звонков от организаций. Позже Шадаев сообщил, что Минцифры планирует летом подготовить новый пакет мер по противодействию мошенничеству, а осенью внести его в Госдуму. С 1 января 2025 года началась работа над единой национальной антифрод-платформой. В 2025 году она будет запущена в пилотном режиме, а в 2026 планируется совершить полноценный запуск.

https://1prime.ru/20250417/shadaev-856774699.html

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технологии, россия, москва, максут шадаев, владимир путин, мвд, госдума