https://1prime.ru/20250417/mishustin-856769100.html

Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов

Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов - 17.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов

Правительство активно поддерживает производство промышленного, энергетического и судового оборудования, рост выпуска отечественных станков и компонентов... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T10:49+0300

2025-04-17T10:49+0300

2025-04-17T10:49+0300

экономика

россия

промышленность

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Правительство активно поддерживает производство промышленного, энергетического и судового оборудования, рост выпуска отечественных станков и компонентов способствует развитию целого ряда смежных отраслей, обрабатывающего сектора и позволяет продолжать диверсификацию национальной экономики, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в четверг встретился с руководителем ООО "НПК Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным. Компания занимается производством и поставкой промышленного, энергетического и судового оборудования. "Правительство активно поддерживает такие направления, выделяются субсидии, соответствующие скидки делаются для продажи опытных партий, на НИОКР идет поддержка мощная. Рост выпуска отечественных станков и компонентов сегодня способствует развитию целого ряда смежных отраслей, обрабатывающего сектора и позволяет продолжать диверсификацию национальной экономики", - сказал Мишустин на встрече. Он подчеркнул важность этой работы для достижения промышленного и технологического суверенитета, и в целом для достижения национальных целей развития, которые поставлены президентом.

https://1prime.ru/20250410/mishustin-856547137.html

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россия, промышленность, михаил мишустин