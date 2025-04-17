https://1prime.ru/20250417/mishustin-856769610.html

Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов

Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов - 17.04.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов

Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T11:05+0300

2025-04-17T11:05+0300

2025-04-17T11:05+0300

россия

михаил мишустин

промышленность

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором компании "НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным. В ходе встречи Правдин рассказал Мишустину о планах строительства скоростных пассажирских судов и верфи, которая позволит увеличить серийность. "Масштабировать это и создать систему воспроизводства таких судов с обслуживанием жизненного цикла. … А это важно. Тогда вы должны спроектировать технологию самовоспроизводящуюся. И она должна в этом смысле быть способна к масштабированию, включая инфраструктуру, - подчеркнул Мишустин. Развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского, стало сейчас одним из ключевых направлений, отметил глава правительства. "Есть ниша, которую частично занимают суда на подводных крыльях, и они играют немалую роль в прибрежной жизни, в туристической индустрии. Особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к окружающей среде. Это вопросы и электротранспорта, и электрозаправок", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20250417/mishustin-856769100.html

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россия, михаил мишустин, промышленность