https://1prime.ru/20250417/mishustin-856769610.html
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов - 17.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов
Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:05+0300
2025-04-17T11:05+0300
2025-04-17T11:05+0300
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михаил мишустин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором компании "НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным. В ходе встречи Правдин рассказал Мишустину о планах строительства скоростных пассажирских судов и верфи, которая позволит увеличить серийность. "Масштабировать это и создать систему воспроизводства таких судов с обслуживанием жизненного цикла. … А это важно. Тогда вы должны спроектировать технологию самовоспроизводящуюся. И она должна в этом смысле быть способна к масштабированию, включая инфраструктуру, - подчеркнул Мишустин. Развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского, стало сейчас одним из ключевых направлений, отметил глава правительства. "Есть ниша, которую частично занимают суда на подводных крыльях, и они играют немалую роль в прибрежной жизни, в туристической индустрии. Особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к окружающей среде. Это вопросы и электротранспорта, и электрозаправок", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20250417/mishustin-856769100.html
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россия, михаил мишустин, промышленность
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Промышленность
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов
Мишустин: необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозок
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором компании "НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным.
В ходе встречи Правдин рассказал Мишустину о планах строительства скоростных пассажирских судов и верфи, которая позволит увеличить серийность.
"Масштабировать это и создать систему воспроизводства таких судов с обслуживанием жизненного цикла. … А это важно. Тогда вы должны спроектировать технологию самовоспроизводящуюся. И она должна в этом смысле быть способна к масштабированию, включая инфраструктуру, - подчеркнул Мишустин.
Развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского, стало сейчас одним из ключевых направлений, отметил глава правительства.
"Есть ниша, которую частично занимают суда на подводных крыльях, и они играют немалую роль в прибрежной жизни, в туристической индустрии. Особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к окружающей среде. Это вопросы и электротранспорта, и электрозаправок", - сказал Мишустин.
Мишустин рассказал о поддержке производства станков и компонентов