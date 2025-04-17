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Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов - 17.04.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов
Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:05+0300
2025-04-17T11:05+0300
россия
михаил мишустин
промышленность
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором компании "НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным. В ходе встречи Правдин рассказал Мишустину о планах строительства скоростных пассажирских судов и верфи, которая позволит увеличить серийность. "Масштабировать это и создать систему воспроизводства таких судов с обслуживанием жизненного цикла. … А это важно. Тогда вы должны спроектировать технологию самовоспроизводящуюся. И она должна в этом смысле быть способна к масштабированию, включая инфраструктуру, - подчеркнул Мишустин. Развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского, стало сейчас одним из ключевых направлений, отметил глава правительства. "Есть ниша, которую частично занимают суда на подводных крыльях, и они играют немалую роль в прибрежной жизни, в туристической индустрии. Особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к окружающей среде. Это вопросы и электротранспорта, и электрозаправок", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, промышленность
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Промышленность
11:05 17.04.2025
 
Мишустин призвал масштабировать производство скоростных судов

Мишустин: необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозок

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Необходимо масштабировать производство скоростных судов для перевозки пассажиров и создать систему их воспроизводства с обслуживанием жизненного цикла, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором компании "НПК "Морсвязьавтоматика" Андрианом Правдиным.
В ходе встречи Правдин рассказал Мишустину о планах строительства скоростных пассажирских судов и верфи, которая позволит увеличить серийность.
"Масштабировать это и создать систему воспроизводства таких судов с обслуживанием жизненного цикла. … А это важно. Тогда вы должны спроектировать технологию самовоспроизводящуюся. И она должна в этом смысле быть способна к масштабированию, включая инфраструктуру, - подчеркнул Мишустин.
Развитие отечественного судостроения, в том числе и пассажирского, стало сейчас одним из ключевых направлений, отметил глава правительства.
"Есть ниша, которую частично занимают суда на подводных крыльях, и они играют немалую роль в прибрежной жизни, в туристической индустрии. Особенно важно, чтобы такие проекты выстраивались на базе передовых технологий, бережных к окружающей среде. Это вопросы и электротранспорта, и электрозаправок", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
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10:49
 
РОССИЯМихаил МишустинПромышленность
 
 
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