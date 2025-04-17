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МКБ запускает "Волну" - альтернативу Apple Pay с бесконтактными платежами

МКБ запускает "Волну" - альтернативу Apple Pay с бесконтактными платежами - 17.04.2025, ПРАЙМ

МКБ запускает "Волну" - альтернативу Apple Pay с бесконтактными платежами

Московский кредитный банк первым на российском рынке запустил тестирование сервиса оплаты "Волна", разработанного Национальной системой платежных карт (НСПК). | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T15:01+0300

2025-04-17T15:01+0300

2025-04-17T15:01+0300

мкб

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Московский кредитный банк первым на российском рынке запустил тестирование сервиса оплаты "Волна", разработанного Национальной системой платежных карт (НСПК).Сервис предоставляет клиентам альтернативу популярным pay-сервисам, таким как Apple Pay, для бесконтактных платежей через смартфон. На данный момент успешно завершено тестирование эквайринговой части технологии, и часть терминалов банка уже поддерживает оплату с использованием "Волны".Технология работает на базе Bluetooth Low Energy (BLE), что позволяет совершать покупки на большем расстоянии от POS-терминала, не прикасаясь к нему. Это дает пользователям дополнительные удобства при оплате.Система поддерживает бесконтактные платежи через Систему быстрых платежей (СБП) и обеспечивает гибкость при оплатах на терминалах, которые ее поддерживают."Мы уверены, что "Волна" станет удобным дополнением к существующим методам оплаты на POS-терминалах. Это особенно важно для пользователей мобильных устройств, активно использующих бесконтактные способы оплаты. МКБ завершил тестирование эквайринговой части технологии и продолжает ее испытания в реальных условиях на наших терминалах совместно с НСПК", — отметила Елена Грибок, начальник управления продуктов эквайринговых сервисов МКБ.

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мкб, технологии, финансы, банки