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Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике
Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике - 17.04.2025, ПРАЙМ
Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике
РФ запросила на четверг, 17 апреля, закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T18:29+0300
2025-04-17T18:29+0300
политика
россия
сб оон
мораторий
удары
энергетика
украина
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ООН, 17 апр - ПРАЙМ. РФ запросила на четверг, 17 апреля, закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и Украиной, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский."Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной", - написал российский дипломат в Telegram-канале.Консультации, отметил он, начнутся ориентировочно в 16.30 по времени Нью-Йорка (23.30 мск) дипломаты РФ выйдут к прессе.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
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россия, сб оон, мораторий, удары, энергетика, украина
Политика, РОССИЯ, СБ ООН, мораторий, удары, энергетика, УКРАИНА
18:29 17.04.2025
 
Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике

РФ запросила консультации ООН, чтобы обсудить мораторий на удары по энергетике

© Фото : UN Photo/Evan SchneiderСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© Фото : UN Photo/Evan Schneider
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ООН, 17 апр - ПРАЙМ. РФ запросила на четверг, 17 апреля, закрытые консультации Совбеза ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория на удары по энергоинфрастурктуре между РФ и Украиной, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
"Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствие Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, предложенного 18 марта президентом США Дональдом Трампом и добросовестно соблюдавшегося российской стороной", - написал российский дипломат в Telegram-канале.
Консультации, отметил он, начнутся ориентировочно в 16.30 по времени Нью-Йорка (23.30 мск) дипломаты РФ выйдут к прессе.
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Кремль сообщит о завершении моратория на удары по энергообъектам Украины
Вчера, 12:57
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ.
 
ПолитикаРОССИЯСБ ООНмораторийударыэнергетикаУКРАИНА
 
 
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