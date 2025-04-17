https://1prime.ru/20250417/mosbirzha-856797416.html

Индекс Мосбиржи достиг максимума с 4 апреля

Индекс Мосбиржи достиг максимума с 4 апреля - 17.04.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи достиг максимума с 4 апреля

Российский рынок акций в ходе вечерней сессии четверга усилил рост и впервые с 4 апреля превысил 2900 пунктов, следует из данных торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 апреля - ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе вечерней сессии четверга усилил рост и впервые с 4 апреля превысил 2900 пунктов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 21.07 мск подскакивает на 1,27%, до 2 898,11 пункта. А минутами ранее он достигал 2 904,27 пункта.

https://1prime.ru/20250409/mosbirzha-856511264.html

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торги, индекс мосбиржи, рост