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В МВФ заявили о новой волне нестабильности в мировой торговле - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В МВФ заявили о новой волне нестабильности в мировой торговле
В МВФ заявили о новой волне нестабильности в мировой торговле - 17.04.2025, ПРАЙМ
В МВФ заявили о новой волне нестабильности в мировой торговле
Система международной торговли переживает новую волну нестабильности и нуждается в срочной адаптации, заявила в четверг глава Международного валютного фонда... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:01+0300
2025-04-17T17:01+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Система международной торговли переживает новую волну нестабильности и нуждается в срочной адаптации, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Эта устойчивость снова подвергается испытанию — на этот раз перезагрузкой глобальной торговой системы. Волатильность на финансовых рынках растёт. А неопределённость в торговой политике буквально зашкаливает", – отметила она, выступая в Вашингтоне. По её словам, на фоне возросшей напряжённости мировые фондовые рынки продемонстрировали снижение, несмотря на высокие оценки многих активов. "Это напоминание о том, что мы живём в мире резких и стремительных изменений. И это — призыв действовать с умом", - сказала она. Георгиева подчеркнула, что построение более сбалансированной и устойчивой мировой экономики возможно, если все ее участники примут решительные меры. "Более сбалансированная, более устойчивая мировая экономика достижима. Мы должны действовать, чтобы обеспечить это", – заявила Георгиева. В рамках весенней сессии МВФ, по её словам, будет предложен комплекс мер для укрепления глобальной финансовой архитектуры.
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мировая экономика, вашингтон, кристалина георгиева, мвф
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ
17:01 17.04.2025
 
В МВФ заявили о новой волне нестабильности в мировой торговле

Георгиева: система международной торговли переживает новую волну нестабильности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Система международной торговли переживает новую волну нестабильности и нуждается в срочной адаптации, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Эта устойчивость снова подвергается испытанию — на этот раз перезагрузкой глобальной торговой системы. Волатильность на финансовых рынках растёт. А неопределённость в торговой политике буквально зашкаливает", – отметила она, выступая в Вашингтоне.
По её словам, на фоне возросшей напряжённости мировые фондовые рынки продемонстрировали снижение, несмотря на высокие оценки многих активов.
"Это напоминание о том, что мы живём в мире резких и стремительных изменений. И это — призыв действовать с умом", - сказала она.
Георгиева подчеркнула, что построение более сбалансированной и устойчивой мировой экономики возможно, если все ее участники примут решительные меры.
"Более сбалансированная, более устойчивая мировая экономика достижима. Мы должны действовать, чтобы обеспечить это", – заявила Георгиева.
В рамках весенней сессии МВФ, по её словам, будет предложен комплекс мер для укрепления глобальной финансовой архитектуры.
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