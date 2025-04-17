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Рост импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы, заявил МВФ
Рост импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы, заявил МВФ - 17.04.2025, ПРАЙМ
Рост импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы, заявил МВФ
Повышение импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы и влияет на торговую стабильность, заявила в четверг глава Международного валютного фонда... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:02+0300
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Повышение импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы и влияет на торговую стабильность, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Кажется очевидным, что эффективная тарифная ставка в США выросла до уровней, которые в последний раз наблюдались несколько жизней назад", - сказала она, выступая в Вашингтоне. По словам Георгиевой, в условиях торговых конфликтов и геополитической напряжённости действия крупнейших экономик, включая США, оказывают решающее влияние на остальных. "Китай, ЕС и США - несмотря на относительно низкую долю импорта в ВВП - являются тремя крупнейшими импортёрами в мире. Их действия влияют на остальной мир", - отметила она. Георгиева добавила, что односторонние меры крупнейших игроков ведут к нарушению равновесия. "Внутренние и внешние макроэкономические дисбалансы могут создать почву для торговой напряжённости", - уточнила глава МВФ. Она подчеркнула, что страны с резервными валютами, прежде всего США, обладают особым положением в мировой системе. МВФ, по её словам, рекомендует США принять меры для сокращения дефицита бюджета и госдолга. "Основной макровызов США - направить федеральный долг на траекторию снижения. Это потребует значительного сокращения бюджетного дефицита, включая элементы реформы расходов", - указала Георгиева.
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мировая экономика, сша, вашингтон, кристалина георгиева, мвф, ес
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Кристалина Георгиева, МВФ, ЕС
Рост импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы, заявил МВФ
Георгиева: повышение импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Повышение импортных пошлин в США усиливает глобальные дисбалансы и влияет на торговую стабильность, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Кажется очевидным, что эффективная тарифная ставка в США выросла до уровней, которые в последний раз наблюдались несколько жизней назад", - сказала она, выступая в Вашингтоне.
По словам Георгиевой, в условиях торговых конфликтов и геополитической напряжённости действия крупнейших экономик, включая США, оказывают решающее влияние на остальных. "Китай, ЕС и США - несмотря на относительно низкую долю импорта в ВВП - являются тремя крупнейшими импортёрами в мире. Их действия влияют на остальной мир", - отметила она.
Георгиева добавила, что односторонние меры крупнейших игроков ведут к нарушению равновесия. "Внутренние и внешние макроэкономические дисбалансы могут создать почву для торговой напряжённости", - уточнила глава МВФ.
Она подчеркнула, что страны с резервными валютами, прежде всего США, обладают особым положением в мировой системе.
МВФ, по её словам, рекомендует США принять меры для сокращения дефицита бюджета и госдолга. "Основной макровызов США - направить федеральный долг на траекторию снижения. Это потребует значительного сокращения бюджетного дефицита, включая элементы реформы расходов", - указала Георгиева.
В ЕС ожидают, что Мелони сможет прояснить требования США по пошлинам