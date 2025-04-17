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МВФ понизит прогноз роста и повысит инфляционные оценки - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ понизит прогноз роста и повысит инфляционные оценки
МВФ понизит прогноз роста и повысит инфляционные оценки - 17.04.2025, ПРАЙМ
МВФ понизит прогноз роста и повысит инфляционные оценки
Международный валютный фонд представит пониженный прогноз глобального экономического роста и пересмотрит в сторону повышения ожидания по инфляции в ряде стран,... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:03+0300
2025-04-17T17:03+0300
экономика
мировая экономика
вашингтон
сша
кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд представит пониженный прогноз глобального экономического роста и пересмотрит в сторону повышения ожидания по инфляции в ряде стран, заявила в четверг глава организации Кристалина Георгиева. "Мы количественно оценим эти издержки в нашем новом "Обзоре мировой экономики", который будет опубликован в начале следующей недели. В нём наш прогноз роста будет включать заметные понижения, но не рецессию. Мы также увидим повышение инфляционных прогнозов для некоторых стран", – сказала Георгиева, выступая в Вашингтоне. Она подчеркнула, что длительная неопределённость в торговой политике увеличивает риски дестабилизации финансовых рынков. "Продолжительная высокая неопределённость повышает риск напряжённости на финансовых рынках", – отметила глава фонда. По её словам, в апреле уже были зафиксированы "необычные движения" на рынках облигаций и валют, включая ослабление доллара США и изменение формы кривой доходности казначейских облигаций. "Это не та "улыбка", которую хотелось бы видеть", – сказала она, комментируя структуру кривой доходности. Тем не менее Георгиева выразила надежду, что "решительные политические шаги по устранению разногласий и восстановлению баланса могут принести лучшие результаты", и пообещала, что фонд продолжит работать с правительствами для укрепления устойчивости в условиях нынешних экономических шоков.
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мировая экономика, вашингтон, сша, кристалина георгиева
Экономика, Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, Кристалина Георгиева
17:03 17.04.2025
 
МВФ понизит прогноз роста и повысит инфляционные оценки

Георгиева: МВФ представит пониженный прогноз глобального экономического роста

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд представит пониженный прогноз глобального экономического роста и пересмотрит в сторону повышения ожидания по инфляции в ряде стран, заявила в четверг глава организации Кристалина Георгиева.
"Мы количественно оценим эти издержки в нашем новом "Обзоре мировой экономики", который будет опубликован в начале следующей недели. В нём наш прогноз роста будет включать заметные понижения, но не рецессию. Мы также увидим повышение инфляционных прогнозов для некоторых стран", – сказала Георгиева, выступая в Вашингтоне.
Она подчеркнула, что длительная неопределённость в торговой политике увеличивает риски дестабилизации финансовых рынков.
"Продолжительная высокая неопределённость повышает риск напряжённости на финансовых рынках", – отметила глава фонда.
По её словам, в апреле уже были зафиксированы "необычные движения" на рынках облигаций и валют, включая ослабление доллара США и изменение формы кривой доходности казначейских облигаций.
"Это не та "улыбка", которую хотелось бы видеть", – сказала она, комментируя структуру кривой доходности.
Тем не менее Георгиева выразила надежду, что "решительные политические шаги по устранению разногласий и восстановлению баланса могут принести лучшие результаты", и пообещала, что фонд продолжит работать с правительствами для укрепления устойчивости в условиях нынешних экономических шоков.
%Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
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17:02
 
ЭкономикаМировая экономикаВАШИНГТОНСШАКристалина Георгиева
 
 
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