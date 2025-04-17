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МВФ понизит прогноз роста и повысит инфляционные оценки

МВФ понизит прогноз роста и повысит инфляционные оценки - 17.04.2025, ПРАЙМ

МВФ понизит прогноз роста и повысит инфляционные оценки

Международный валютный фонд представит пониженный прогноз глобального экономического роста и пересмотрит в сторону повышения ожидания по инфляции в ряде стран,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T17:03+0300

2025-04-17T17:03+0300

2025-04-17T17:03+0300

экономика

мировая экономика

вашингтон

сша

кристалина георгиева

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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд представит пониженный прогноз глобального экономического роста и пересмотрит в сторону повышения ожидания по инфляции в ряде стран, заявила в четверг глава организации Кристалина Георгиева. "Мы количественно оценим эти издержки в нашем новом "Обзоре мировой экономики", который будет опубликован в начале следующей недели. В нём наш прогноз роста будет включать заметные понижения, но не рецессию. Мы также увидим повышение инфляционных прогнозов для некоторых стран", – сказала Георгиева, выступая в Вашингтоне. Она подчеркнула, что длительная неопределённость в торговой политике увеличивает риски дестабилизации финансовых рынков. "Продолжительная высокая неопределённость повышает риск напряжённости на финансовых рынках", – отметила глава фонда. По её словам, в апреле уже были зафиксированы "необычные движения" на рынках облигаций и валют, включая ослабление доллара США и изменение формы кривой доходности казначейских облигаций. "Это не та "улыбка", которую хотелось бы видеть", – сказала она, комментируя структуру кривой доходности. Тем не менее Георгиева выразила надежду, что "решительные политические шаги по устранению разногласий и восстановлению баланса могут принести лучшие результаты", и пообещала, что фонд продолжит работать с правительствами для укрепления устойчивости в условиях нынешних экономических шоков.

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мировая экономика, вашингтон, сша, кристалина георгиева