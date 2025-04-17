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"Белый мыс" в Геленджике решили открывать целиком

"Белый мыс" в Геленджике решили открывать целиком - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Белый мыс" в Геленджике решили открывать целиком

Первый в России и в мире винный город "Белый мыс", который сейчас строится в Геленджике, решено открывать целиком, поэтому сроки сдвинуты на конец 2025 года,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T04:20+0300

2025-04-17T04:20+0300

2025-04-17T04:20+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Первый в России и в мире винный город "Белый мыс", который сейчас строится в Геленджике, решено открывать целиком, поэтому сроки сдвинуты на конец 2025 года, рассказал в интервью РИА Новости ресторатор, руководитель проекта винного города Дмитрий Левицкий. "До последнего мы планировали запускать город по частям, хотели начать с двух объектов: нашей энотеки с самой большой коллекцией российского вина и кафе-пекарни на набережной от Аркадия Новикова. Они должны были открыться в конце весны. Но недавно мы приняли непростое решение — не открываться частично. Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая". Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года", - сказал Левицкий. В начале декабря 2024 года на презентации проекта он говорил, что первый объект "Белого мыса" – винотеку - планируется открыть в марте 2025 года, а весь комплекс - к августу-сентябрю. "Мы строим "Белый мыс" в стиле биотек — без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море. Это красиво, но технически сложно. Плюс повлияли санкции: оборудование, которое планировали привезти из-за рубежа, теперь нужно заменять, что-то переделывать", - отметил Левицкий. Он подчеркнул, что подобного проекта нет не только в России, но и в мире. "В Бордо есть винный центр с музеем, рестораном и магазином, но он в 4–5 раз меньше по масштабу. Так что мы все делаем с нуля", - сказал руководитель проекта. Он уточнил, что идея создания винного города принадлежит группе акционерного банка "Россия". Им же принадлежат такие известные винные бренды, как "Массандра", "Инкерман", "Новый Свет". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 апреля в 10.00 мск.

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