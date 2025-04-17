https://1prime.ru/20250417/nato-856773531.html

"Спасение альянса". В Польше назвали главную цель саммита НАТО

"Спасение альянса". В Польше назвали главную цель саммита НАТО - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Спасение альянса". В Польше назвали главную цель саммита НАТО

Задачей июньского саммита НАТО будет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши, бывший заместитель министра обороны,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T12:24+0300

2025-04-17T12:24+0300

2025-04-17T12:24+0300

политика

общество

европа

запад

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/83695/16/836951697_96:0:2871:1561_1920x0_80_0_0_393c38ef71642751a799d594f1b50502.jpg

ВАРШАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Задачей июньского саммита НАТО будет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши, бывший заместитель министра обороны, генерал Станислав Козей. Ближайший саммит НАТО назначен на 24-25 июня в Гааге. "Мы перешли в стадию очень широкой проблемы, а именно будущего НАТО, кондиции НАТО, спасения НАТО. По моему мнению, первый вопрос стоит о том, удастся ли на саммите НАТО через два месяца в июне спасти Союз в его нынешней формуле", - заявил Колей в эфире радиостанции RMF FM. По его мнению, НАТО сейчас находится "между молотом российских угроз – потенциальных и реальны" - и наковальней вызовов новой американской политики в отношении Европы. "В связи с этим есть большой вопрос, удастся ли удержать союз в до сих пор существовавшей формуле, с его сдерживанием, с его сильными трансатлантическими связями, или мы должны многое изменить в Европе, чтобы выстроить новую формулу функционирования НАТО", - отметил генерал Он также полагает, что НАТО перестанет существовать, если его покинут США. "НАТО бы не было, и Европа сама должны была бы организовывать свою оборону, стала бы перед дилеммой – строить ли оборону в рамках Европейского союза или подписывать новый трактат", - отметил генерал.

https://1prime.ru/20250415/ukraina-856700041.html

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , европа, запад, нато