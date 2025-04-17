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"Спасение альянса". В Польше назвали главную цель саммита НАТО - 17.04.2025, ПРАЙМ
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"Спасение альянса". В Польше назвали главную цель саммита НАТО
"Спасение альянса". В Польше назвали главную цель саммита НАТО - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Спасение альянса". В Польше назвали главную цель саммита НАТО
Задачей июньского саммита НАТО будет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши, бывший заместитель министра обороны,... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:24+0300
2025-04-17T12:24+0300
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ВАРШАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Задачей июньского саммита НАТО будет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши, бывший заместитель министра обороны, генерал Станислав Козей. Ближайший саммит НАТО назначен на 24-25 июня в Гааге. "Мы перешли в стадию очень широкой проблемы, а именно будущего НАТО, кондиции НАТО, спасения НАТО. По моему мнению, первый вопрос стоит о том, удастся ли на саммите НАТО через два месяца в июне спасти Союз в его нынешней формуле", - заявил Колей в эфире радиостанции RMF FM. По его мнению, НАТО сейчас находится "между молотом российских угроз – потенциальных и реальны" - и наковальней вызовов новой американской политики в отношении Европы. "В связи с этим есть большой вопрос, удастся ли удержать союз в до сих пор существовавшей формуле, с его сдерживанием, с его сильными трансатлантическими связями, или мы должны многое изменить в Европе, чтобы выстроить новую формулу функционирования НАТО", - отметил генерал Он также полагает, что НАТО перестанет существовать, если его покинут США. "НАТО бы не было, и Европа сама должны была бы организовывать свою оборону, стала бы перед дилеммой – строить ли оборону в рамках Европейского союза или подписывать новый трактат", - отметил генерал.
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общество , европа, запад, нато
Политика, Общество , ЕВРОПА, ЗАПАД, НАТО
12:24 17.04.2025
 
"Спасение альянса". В Польше назвали главную цель саммита НАТО

Генерал Козей: главной задачей июньского саммита НАТО станет спасение альянса

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 17 апр - ПРАЙМ. Задачей июньского саммита НАТО будет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши, бывший заместитель министра обороны, генерал Станислав Козей.
Ближайший саммит НАТО назначен на 24-25 июня в Гааге.
"Мы перешли в стадию очень широкой проблемы, а именно будущего НАТО, кондиции НАТО, спасения НАТО. По моему мнению, первый вопрос стоит о том, удастся ли на саммите НАТО через два месяца в июне спасти Союз в его нынешней формуле", - заявил Колей в эфире радиостанции RMF FM.
По его мнению, НАТО сейчас находится "между молотом российских угроз – потенциальных и реальны" - и наковальней вызовов новой американской политики в отношении Европы.
"В связи с этим есть большой вопрос, удастся ли удержать союз в до сих пор существовавшей формуле, с его сдерживанием, с его сильными трансатлантическими связями, или мы должны многое изменить в Европе, чтобы выстроить новую формулу функционирования НАТО", - отметил генерал
Он также полагает, что НАТО перестанет существовать, если его покинут США. "НАТО бы не было, и Европа сама должны была бы организовывать свою оборону, стала бы перед дилеммой – строить ли оборону в рамках Европейского союза или подписывать новый трактат", - отметил генерал.
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