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СМИ сообщили о катастрофе для производителей вина в США
СМИ сообщили о катастрофе для производителей вина в США - 17.04.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о катастрофе для производителей вина в США
Вводимые властями США торговые пошлины могут стать катастрофой для производителей вина в стране, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей индустрии. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:57+0300
2025-04-17T15:57+0300
2025-04-17T15:57+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вводимые властями США торговые пошлины могут стать катастрофой для производителей вина в стране, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей индустрии. "Отказ Канады от американского вина и международные пошлины администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа усугубили тяготы уже находившейся под давлением винной индустрии до того, что им будет сложно оправиться от этого… Результатом может стать катастрофа для винной индустрии в США", - указывает телеканал. Отмечается, что американская винная индустрия потеряла значительный доход от экспорта своей продукции в Канаду, которая импортирует больше всего американского вина в мире. Телеканал напоминает, что в прошлом месяце Канада начала бойкот американского спиртного, убрав его с полок магазинов и из ресторанов по всей стране. Помимо этого, пошлины могут привести к проблеме с закупкой за рубежом продукции, необходимой производителям США для разлива вина. Цены на пустые бутылки, закупаемые в Китае, могут стать непомерными из-за крайне высоких взаимных пошлин, указывает телеканал. Помимо этого, пошлины также повлияют на стоимость приобретаемых во Франции винных бочек, а также пробок из Испании.
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Экономика, США, КАНАДА, МОСКВА, NBC
СМИ сообщили о катастрофе для производителей вина в США
NBC: пошлины США могут стать катастрофой для производителей вина в стране
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Вводимые властями США торговые пошлины могут стать катастрофой для производителей вина в стране, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей индустрии.
"Отказ Канады от американского вина и международные пошлины администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа усугубили тяготы уже находившейся под давлением винной индустрии до того, что им будет сложно оправиться от этого… Результатом может стать катастрофа для винной индустрии в США", - указывает телеканал.
Отмечается, что американская винная индустрия потеряла значительный доход от экспорта своей продукции в Канаду, которая импортирует больше всего американского вина в мире. Телеканал напоминает, что в прошлом месяце Канада начала бойкот американского спиртного, убрав его с полок магазинов и из ресторанов по всей стране.
Помимо этого, пошлины могут привести к проблеме с закупкой за рубежом продукции, необходимой производителям США для разлива вина. Цены на пустые бутылки, закупаемые в Китае, могут стать непомерными из-за крайне высоких взаимных пошлин, указывает телеканал. Помимо этого, пошлины также повлияют на стоимость приобретаемых во Франции винных бочек, а также пробок из Испании.
Россия увеличила экспорт вина в Китай в 3,2 раза