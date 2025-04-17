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Евросоюз планирует ограничить экспорт товаров в США, передает Bloomberg

Евросоюз планирует ограничить экспорт товаров в США, передает Bloomberg - 17.04.2025, ПРАЙМ

Евросоюз планирует ограничить экспорт товаров в США, передает Bloomberg

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений на экспорт своих товаров в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T21:10+0300

2025-04-17T21:10+0300

2025-04-17T21:10+0300

экономика

евросоюз

ограничение

экспорт

сша

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений на экспорт своих товаров в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что ограничения будут введены только в случае, если переговоры с США по поводу повышенных пошлин на европейский импорт не приведут к удовлетворительному результату. "Европейский союз разрабатывает предложение по введению ограничений на экспорт некоторых товаров в США в качестве возможной ответной меры на развернутую президентом Дональдом Трампом торговую войну", - говорится в сообщении агентства. При этом ограничение экспорта - лишь один из нескольких возможных вариантов ответных мер против США. Среди других - дополнительные пошлины на американские импортные товары, а также ограничение европейских государственных закупок у американских компаний, подчеркивается в публикации. В четверг премьер Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразила уверенность в возможности заключения сделки между Европейским союзом и США по пошлинам. В понедельник ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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евросоюз, ограничение, экспорт, сша