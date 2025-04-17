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Верховный суд раскрыл число оправдательных приговоров в России

Верховный суд раскрыл число оправдательных приговоров в России - 17.04.2025, ПРАЙМ

Верховный суд раскрыл число оправдательных приговоров в России

Около тысячи человек были оправданы по решению судов в 2024 году в России, среди них были обвиняемые в убийствах, кражах, мошенничестве и клевете, сказано в... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T22:52+0300

2025-04-17T22:52+0300

2025-04-17T22:53+0300

оправдательные приговоры

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Около тысячи человек были оправданы по решению судов в 2024 году в России, среди них были обвиняемые в убийствах, кражах, мошенничестве и клевете, сказано в материалах Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости. Всего в 2024 году, как отмечается в материалах, были осуждены 512 845 человек, оправданы - 990 человек. Суды, согласно статистике, вынесли 55 оправдательных приговоров по статье "Убийство", 125 - по статье о причинении легкого вреда здоровью, 221 - по статье "Клевета", 28 - по статье "Кража", также были оправданы 70 обвиняемых в мошенничестве, семеро - в хулиганстве, 37 - в превышении полномочий, двое - в изнасиловании.

https://1prime.ru/20250416/zhenschina-856739127.html

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оправдательные приговоры