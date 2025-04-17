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Опрос показал, сколько американцев считают Россию врагом

Опрос показал, сколько американцев считают Россию врагом - 17.04.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько американцев считают Россию врагом

Доля американцев, рассматривающих Россию как врага, стала рекордно низкой с момента начала СВО, следует из результатов опроса, проведенного организацией Pew... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T21:06+0300

2025-04-17T21:06+0300

2025-04-17T21:06+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Доля американцев, рассматривающих Россию как врага, стала рекордно низкой с момента начала СВО, следует из результатов опроса, проведенного организацией Pew Research Center. На вопрос, считают ли они Россию врагом, соперником или партнером США, 50% респондентов ответили, что РФ - враг США, 38% считают РФ соперником, а 9% - партнером. Как отмечает Pew Research Center в своем отчете, сопровождающем опрос, доля американцев, считающих Россию врагом, с марта 2022 года снизилась на 20%. Кроме того, большинство респондентов - 53% - полагают, что США не несут ответственности за помощь Украине. В то же время 44% опрошенных заявили, что поддержка Украины - это ответственность Соединенных Штатов. По данным Pew Research Center, доля американцев с таким мнением снизилась по сравнению с результатами опроса, проведенного после президентских выборов в США в ноябре 2024 года - тогда 50% респондентов ответили, что США обязаны помогать Украине. Опрос проводился среди 3605 совершеннолетних жителей США в период с 24 по 30 марта. Погрешность составляет 1,9 процентных пункта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

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сша, опрос, россия