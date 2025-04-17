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"Внуково" поделилось планами по увеличению пассажиропотока

"Внуково" поделилось планами по увеличению пассажиропотока - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Внуково" поделилось планами по увеличению пассажиропотока

Аэропорт "Внуково" планирует в 2025 году увеличить пассажиропоток минимум до 16,5 миллиона человек, что на 2,5% больше показателя 2024 года, сообщил журналистам | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T18:15+0300

2025-04-17T18:15+0300

2025-04-17T18:16+0300

экономика

аэропорт внуково

планы

пассажиропоток

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" планирует в 2025 году увеличить пассажиропоток минимум до 16,5 миллиона человек, что на 2,5% больше показателя 2024 года, сообщил журналистам заместитель генерального директора авиагавани Антон Кузнецов. "По итогам 2025 года мы спрогнозировали пассажиропоток порядка 16,5 миллионов пассажиров. Это консервативный рост, мы будем стараться работать на его повышение", - сообщил Кузнецов, напомнив, что в 2024 году пассажиропоток аэропорта "Внуково" составил 16,1 миллиона человек. Международный аэропорт "Внуково" - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 100 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Его маршрутная сеть охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.

https://1prime.ru/20250221/vnukovo-855150880.html

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аэропорт внуково, планы, пассажиропоток