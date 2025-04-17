Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле анонсировали переговоры по случаю Дня Победы - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250417/peregovory-856774566.html
В Кремле анонсировали переговоры по случаю Дня Победы
В Кремле анонсировали переговоры по случаю Дня Победы - 17.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле анонсировали переговоры по случаю Дня Победы
На полях празднования Дня Победы состоятся содержательные переговоры, но к "ялтинской конференции" 1945 года их приравнивать не стоит. Об этом журналистам... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:50+0300
2025-04-17T12:51+0300
политика
россия
сша
ес
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. На полях празднования Дня Победы состоятся содержательные переговоры, но к "ялтинской конференции" 1945 года их приравнивать не стоит. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, носить элементы "ялтинской конференции" 1945 года этот форум не будет. Это не форум, это празднование юбилея Победы", - отметил он.Пескова также добавил, что Соединенные Штаты ведут работу со странами Европы и Киевом по теме урегулирования конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона ожидает от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта, но Европа ориентирована на продолжение войны.
https://1prime.ru/20250417/peskov-856774260.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, ес, украина
Политика, РОССИЯ, США, ЕС, УКРАИНА
12:50 17.04.2025 (обновлено: 12:51 17.04.2025)
 
В Кремле анонсировали переговоры по случаю Дня Победы

Песков: по случаю Дня Победы пройдут переговоры, но это не "ялтинская конференция"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. На полях празднования Дня Победы состоятся содержательные переговоры, но к "ялтинской конференции" 1945 года их приравнивать не стоит. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, носить элементы "ялтинской конференции" 1945 года этот форум не будет. Это не форум, это празднование юбилея Победы", - отметил он.
Пескова также добавил, что Соединенные Штаты ведут работу со странами Европы и Киевом по теме урегулирования конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона ожидает от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта, но Европа ориентирована на продолжение войны.
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Отношения России и Катара динамично развиваются, заявил Песков
12:45
 
ПолитикаРОССИЯСШАЕСУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала