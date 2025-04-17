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В Кремле анонсировали переговоры по случаю Дня Победы

В Кремле анонсировали переговоры по случаю Дня Победы - 17.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле анонсировали переговоры по случаю Дня Победы

На полях празднования Дня Победы состоятся содержательные переговоры, но к "ялтинской конференции" 1945 года их приравнивать не стоит. Об этом журналистам... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T12:50+0300

2025-04-17T12:50+0300

2025-04-17T12:51+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. На полях празднования Дня Победы состоятся содержательные переговоры, но к "ялтинской конференции" 1945 года их приравнивать не стоит. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, носить элементы "ялтинской конференции" 1945 года этот форум не будет. Это не форум, это празднование юбилея Победы", - отметил он.Пескова также добавил, что Соединенные Штаты ведут работу со странами Европы и Киевом по теме урегулирования конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона ожидает от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта, но Европа ориентирована на продолжение войны.

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