https://1prime.ru/20250417/peregovory-856778485.html
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани - 17.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани
Переговоры Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:55+0300
2025-04-17T13:55+0300
2025-04-17T14:22+0300
политика
россия
катар
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849747419_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_105cbbd98f96ebf5db88f80f5dbccf44.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. В начале встречи российский лидер отметил, что Катар — один из ключевых партнеров "Роснефти"."Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно", — сказал Путин.Также он сообщил, что среди прочих тем планирует обсудить оказание помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарной. Глава государства констатировал, что в арабской республике очень много проблем экономического и политического характера, а также в области безопасности.Аль Тани, в свою очередь, заявил, что глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа на встрече с ним выразил настрой продолжить сотрудничество между Москвой и Дамаском.Кроме того Путин отметил серьезную роль Катара в урегулировании палестино-израильского конфликта.Аль Тани утром в четверг прибыл в Москву с официальным визитом. В рамках переговоров главы государств обсудят вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня.
https://1prime.ru/20250417/peskov-856774260.html
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849747419_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_2084d3dd9bfcc45e288875e4f5059ee2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КАТАР, Владимир Путин
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани
Переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани начались в Кремле
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
В начале встречи российский лидер отметил, что Катар — один из ключевых партнеров "Роснефти".
"Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно", — сказал Путин.
Также он сообщил, что среди прочих тем планирует обсудить оказание помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарной. Глава государства констатировал, что в арабской республике очень много проблем экономического и политического характера, а также в области безопасности.
Аль Тани, в свою очередь, заявил, что глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа на встрече с ним выразил настрой продолжить сотрудничество между Москвой и Дамаском.
Кроме того Путин отметил серьезную роль Катара в урегулировании палестино-израильского конфликта.
Аль Тани утром в четверг прибыл в Москву с официальным визитом.
В рамках переговоров главы государств обсудят вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня.
Отношения России и Катара динамично развиваются, заявил Песков