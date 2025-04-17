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В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани - 17.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани - 17.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани
Переговоры Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:55+0300
2025-04-17T14:22+0300
политика
россия
катар
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. В начале встречи российский лидер отметил, что Катар — один из ключевых партнеров "Роснефти"."Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно", — сказал Путин.Также он сообщил, что среди прочих тем планирует обсудить оказание помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарной. Глава государства констатировал, что в арабской республике очень много проблем экономического и политического характера, а также в области безопасности.Аль Тани, в свою очередь, заявил, что глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа на встрече с ним выразил настрой продолжить сотрудничество между Москвой и Дамаском.Кроме того Путин отметил серьезную роль Катара в урегулировании палестино-израильского конфликта.Аль Тани утром в четверг прибыл в Москву с официальным визитом. В рамках переговоров главы государств обсудят вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня.
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россия, катар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КАТАР, Владимир Путин
13:55 17.04.2025 (обновлено: 14:22 17.04.2025)
 
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани

Переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани начались в Кремле

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
В начале встречи российский лидер отметил, что Катар — один из ключевых партнеров "Роснефти".
"Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно", — сказал Путин.
Также он сообщил, что среди прочих тем планирует обсудить оказание помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарной. Глава государства констатировал, что в арабской республике очень много проблем экономического и политического характера, а также в области безопасности.
Аль Тани, в свою очередь, заявил, что глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа на встрече с ним выразил настрой продолжить сотрудничество между Москвой и Дамаском.
Кроме того Путин отметил серьезную роль Катара в урегулировании палестино-израильского конфликта.
Аль Тани утром в четверг прибыл в Москву с официальным визитом.
В рамках переговоров главы государств обсудят вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня.
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