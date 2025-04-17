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В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани

В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани - 17.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани

Переговоры Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T13:55+0300

2025-04-17T13:55+0300

2025-04-17T14:22+0300

политика

россия

катар

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани начались в Кремле. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. В начале встречи российский лидер отметил, что Катар — один из ключевых партнеров "Роснефти"."Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику, и, уверен, перспектив гораздо больше, интересных проектов у нас много, достаточно", — сказал Путин.Также он сообщил, что среди прочих тем планирует обсудить оказание помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарной. Глава государства констатировал, что в арабской республике очень много проблем экономического и политического характера, а также в области безопасности.Аль Тани, в свою очередь, заявил, что глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа на встрече с ним выразил настрой продолжить сотрудничество между Москвой и Дамаском.Кроме того Путин отметил серьезную роль Катара в урегулировании палестино-израильского конфликта.Аль Тани утром в четверг прибыл в Москву с официальным визитом. В рамках переговоров главы государств обсудят вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, а также ряд ключевых тем международной повестки дня.

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россия, катар, владимир путин