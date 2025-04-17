https://1prime.ru/20250417/peregovory-856780156.html

Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре

Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре - 17.04.2025, ПРАЙМ

Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре

Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T14:29+0300

2025-04-17T14:29+0300

2025-04-17T14:29+0300

политика

дмитрий песков

переговоры

россия

сша

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Об этом речи пока не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В то же время официальный представитель Кремля отметил, что "посреднический потенциал Катара очень большой".

https://1prime.ru/20250417/peregovory-856778485.html

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дмитрий песков, переговоры, россия, сша