https://1prime.ru/20250417/peregovory-856780156.html
Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре
Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре - 17.04.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре
Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:29+0300
2025-04-17T14:29+0300
2025-04-17T14:29+0300
политика
дмитрий песков
переговоры
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:304:2560:1744_1920x0_80_0_0_8ab6906d44208429445241d14b6276d5.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Об этом речи пока не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В то же время официальный представитель Кремля отметил, что "посреднический потенциал Катара очень большой".
https://1prime.ru/20250417/peregovory-856778485.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849748899_0:64:2560:1984_1920x0_80_0_0_0ffc72030b2f1fbc1079120270ebfe61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, переговоры, россия, сша
Политика, Дмитрий Песков, переговоры, РОССИЯ, США
Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре
Песков: возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом речи пока не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время официальный представитель Кремля отметил, что "посреднический потенциал Катара очень большой".
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани