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Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре
Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре - 17.04.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре
Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:29+0300
2025-04-17T14:29+0300
политика
дмитрий песков
переговоры
россия
сша
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Об этом речи пока не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В то же время официальный представитель Кремля отметил, что "посреднический потенциал Катара очень большой".
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дмитрий песков, переговоры, россия, сша
Политика, Дмитрий Песков, переговоры, РОССИЯ, США
14:29 17.04.2025
 
Песков высказался о возможности проведения переговоров РФ и США в Катаре

Песков: возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается

© Фото : Unsplash/KennyВид на Доху, Катар
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© Фото : Unsplash/Kenny
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Возможность проведения переговоров РФ и США в Катаре пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом речи пока не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В то же время официальный представитель Кремля отметил, что "посреднический потенциал Катара очень большой".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани
13:55
 
ПолитикаДмитрий ПесковпереговорыРОССИЯСША
 
 
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