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Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге
Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге - 17.04.2025, ПРАЙМ
Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге
Многие темы политического и экономического характера были затронуты во время встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:49+0300
2025-04-17T14:49+0300
2025-04-17T15:03+0300
политика
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Многие темы политического и экономического характера были затронуты во время встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, разговор был хороший, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Хороший был разговор, многие темы были затронуты, как и политического характера, так и экономического", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павла Зарубина.Ушаков отметил, что Путин и Уиткофф на встрече в Санкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины."Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины", - сказал помщник президента.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге 11 апреля.
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юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф
Политика, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге
Ушаков о встрече Путина и Уиткоффа: обсудили политические и экономические темы
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Многие темы политического и экономического характера были затронуты во время встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, разговор был хороший, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Хороший был разговор, многие темы были затронуты, как и политического характера, так и экономического", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павла Зарубина.
Ушаков отметил, что Путин и Уиткофф на встрече в Санкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины.
"Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины", - сказал помщник президента.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге 11 апреля.
Ушаков сделал заявление по призывам к прекращению огня на Украине