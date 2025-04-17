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Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге

Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге - 17.04.2025, ПРАЙМ

Ушаков раскрыл детали встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге

Многие темы политического и экономического характера были затронуты во время встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T14:49+0300

2025-04-17T14:49+0300

2025-04-17T15:03+0300

политика

юрий ушаков

владимир путин

стив уиткофф

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Многие темы политического и экономического характера были затронуты во время встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, разговор был хороший, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Хороший был разговор, многие темы были затронуты, как и политического характера, так и экономического", - сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павла Зарубина.Ушаков отметил, что Путин и Уиткофф на встрече в Санкт-Петербурге обсуждали больше всего ситуацию вокруг Украины."Конечно, больше всего обсуждали ситуацию вокруг Украины", - сказал помщник президента.Встреча Путина и Уиткоффа прошла в Санкт-Петербурге 11 апреля.

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юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф