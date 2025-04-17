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Дмитриев рассказал, как продвигается диалог России и США - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Дмитриев рассказал, как продвигается диалог России и США
Дмитриев рассказал, как продвигается диалог России и США - 17.04.2025, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал, как продвигается диалог России и США
Диалог России и США идет: есть много сложных вопросов, время покажет его эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:43+0300
2025-04-17T14:59+0300
политика
кирилл дмитриев
переговоры
россия
сша
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Диалог России и США идет: есть много сложных вопросов, время покажет его эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много сложных вопросов, которые еще надо решать", - сказал Дмитриев в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет", - добавил глава РФПИ.В то же время он назвал "крайне продуктивной" встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.Вместе с тем Дмитриев отметил, что в американских медиа активно идет пропаганда против России, в связи с этим важно доносить позицию Москвы до Вашингтона напрямую."Очень активно идет пропаганда против России в Соединенных Штатах в различных масс-медиа, поэтому очень важно доносить российскую позицию напрямую", - сказал Дмитриев.Он добавил, что много стран и структур пытаются сорвать переговорный процесс России и США."Очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с США", - сказал Дмитриев.
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кирилл дмитриев, переговоры, россия, сша
Политика, Кирилл Дмитриев, переговоры, РОССИЯ, США
14:43 17.04.2025 (обновлено: 14:59 17.04.2025)
 
Дмитриев рассказал, как продвигается диалог России и США

Дмитриев: диалог России и США идет, время покажет его эффективность

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Диалог России и США идет: есть много сложных вопросов, время покажет его эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много сложных вопросов, которые еще надо решать", - сказал Дмитриев в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет", - добавил глава РФПИ.
В то же время он назвал "крайне продуктивной" встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. Их сопровождали Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Вместе с тем Дмитриев отметил, что в американских медиа активно идет пропаганда против России, в связи с этим важно доносить позицию Москвы до Вашингтона напрямую.
"Очень активно идет пропаганда против России в Соединенных Штатах в различных масс-медиа, поэтому очень важно доносить российскую позицию напрямую", - сказал Дмитриев.
Он добавил, что много стран и структур пытаются сорвать переговорный процесс России и США.
"Очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с США", - сказал Дмитриев.
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2025
Дмитриев встретился со спецпосланником Трампа
11 апреля, 13:34
 
ПолитикаКирилл ДмитриевпереговорыРОССИЯСША
 
 
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