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В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара - 17.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара
В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара - 17.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара
Переговоры главы государства Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе завершились. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T16:27+0300
2025-04-17T16:45+0300
политика
россия
катар
москва
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры главы государства Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе завершились. После беседы в узком составе у лидеров государств запланированы переговоры в формате официального завтрака. Затем состоится церемония обмена подписанными документами. Российский лидер и эмир Катара начали переговоры в четверг в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.Ранее сообщалось, что в рамках переговоров президент России назвал серьезным вопрос, связанный с развитием ситуации в Сирии, и предложил обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера.В Кремле сообщали, что лидеры обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
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россия, катар, москва, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КАТАР, МОСКВА, Владимир Путин
16:27 17.04.2025 (обновлено: 16:45 17.04.2025)
 
В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара

Переговоры Путина и эмира Катара в узком составе завершились

© POOL | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани
Встреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани
© POOL
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры главы государства Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе завершились.
После беседы в узком составе у лидеров государств запланированы переговоры в формате официального завтрака. Затем состоится церемония обмена подписанными документами.
Российский лидер и эмир Катара начали переговоры в четверг в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
Ранее сообщалось, что в рамках переговоров президент России назвал серьезным вопрос, связанный с развитием ситуации в Сирии, и предложил обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера.
В Кремле сообщали, что лидеры обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани
13:55
 
ПолитикаРОССИЯКАТАРМОСКВАВладимир Путин
 
 
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