https://1prime.ru/20250417/peregovory-856786752.html
В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара
В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара - 17.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара
Переговоры главы государства Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе завершились. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T16:27+0300
2025-04-17T16:27+0300
2025-04-17T16:45+0300
политика
россия
катар
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856786601_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_444c0461e1caf6543814ed6bf991a3b8.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры главы государства Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе завершились. После беседы в узком составе у лидеров государств запланированы переговоры в формате официального завтрака. Затем состоится церемония обмена подписанными документами. Российский лидер и эмир Катара начали переговоры в четверг в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.Ранее сообщалось, что в рамках переговоров президент России назвал серьезным вопрос, связанный с развитием ситуации в Сирии, и предложил обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера.В Кремле сообщали, что лидеры обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
https://1prime.ru/20250417/peregovory-856778485.html
катар
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856786601_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_6f2a8b21f941d9852ddee48a1f690be9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, катар, москва, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КАТАР, МОСКВА, Владимир Путин
В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара
Переговоры Путина и эмира Катара в узком составе завершились
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры главы государства Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе завершились.
После беседы в узком составе у лидеров государств запланированы переговоры в формате официального завтрака. Затем состоится церемония обмена подписанными документами.
Российский лидер и эмир Катара начали переговоры в четверг в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.
Ранее сообщалось, что в рамках переговоров президент России назвал серьезным вопрос, связанный с развитием ситуации в Сирии, и предложил обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера.
В Кремле сообщали, что лидеры обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани