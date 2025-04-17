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В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара

В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара - 17.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле завершились переговоры Путина и эмира Катара

Переговоры главы государства Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе завершились. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T16:27+0300

2025-04-17T16:27+0300

2025-04-17T16:45+0300

политика

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры главы государства Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле в узком составе завершились. После беседы в узком составе у лидеров государств запланированы переговоры в формате официального завтрака. Затем состоится церемония обмена подписанными документами. Российский лидер и эмир Катара начали переговоры в четверг в Кремле. Аль Тани находится в России с официальным визитом.Ранее сообщалось, что в рамках переговоров президент России назвал серьезным вопрос, связанный с развитием ситуации в Сирии, и предложил обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе гуманитарного характера.В Кремле сообщали, что лидеры обсудят ключевые аспекты торгово-экономических отношений с прицелом на увеличение объемов и диверсификацию взаимной торговли, реализацию перспективных совместных проектов в энергетической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

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катар

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россия, катар, москва, владимир путин