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Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения
Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения - 17.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T21:17+0300
2025-04-17T21:17+0300
политика
дональд трамп
россия
перемирие
конфликт на украине
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции. "Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о возможных вторичных тарифах или других мерах давления в адрес России, если та не отреагирует на его инициативу.
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дональд трамп, россия, перемирие, конфликт на украине
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, перемирие, Конфликт на Украине
21:17 17.04.2025
 
Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения

Трамп заявил, что вскоре ожидает ответа РФ на предложение о перемирии на Украине

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.
"Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о возможных вторичных тарифах или других мерах давления в адрес России, если та не отреагирует на его инициативу.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России
10:13
 
ПолитикаДональд ТрампРОССИЯперемириеКонфликт на Украине
 
 
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