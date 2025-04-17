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Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения
Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения - 17.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T21:17+0300
2025-04-17T21:17+0300
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции. "Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о возможных вторичных тарифах или других мерах давления в адрес России, если та не отреагирует на его инициативу.
https://1prime.ru/20250417/tramp-856767037.html
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дональд трамп, россия, перемирие, конфликт на украине
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, перемирие, Конфликт на Украине
Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения
Трамп заявил, что вскоре ожидает ответа РФ на предложение о перемирии на Украине
ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции.
"Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о возможных вторичных тарифах или других мерах давления в адрес России, если та не отреагирует на его инициативу.
Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России