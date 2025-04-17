https://1prime.ru/20250417/peregovory-856797527.html

Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения

Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения - 17.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил об ожидании скорого ответа от России на его предложения

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T21:17+0300

2025-04-17T21:17+0300

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политика

дональд трамп

россия

перемирие

конфликт на украине

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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа Москвы на предложение о прекращении огня на Украине, и не стал исключать возможность дополнительных торговых мер в случае отсутствия реакции. "Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о возможных вторичных тарифах или других мерах давления в адрес России, если та не отреагирует на его инициативу.

https://1prime.ru/20250417/tramp-856767037.html

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дональд трамп, россия, перемирие, конфликт на украине