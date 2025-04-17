https://1prime.ru/20250417/peregovory-856797761.html

Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США

Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США - 17.04.2025, ПРАЙМ

Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, обсуждали энергетику и... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T21:35+0300

2025-04-17T21:35+0300

2025-04-17T21:35+0300

политика

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, обсуждали энергетику и российско-американский диалог, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога", - говорится в сообщении. Отмечается, что президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев.

https://1prime.ru/20250417/peregovory-856791702.html

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владимир путин, касым-жомарт токаев