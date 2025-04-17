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Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США
Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США - 17.04.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, обсуждали энергетику и... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T21:35+0300
2025-04-17T21:35+0300
политика
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, обсуждали энергетику и российско-американский диалог, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога", - говорится в сообщении. Отмечается, что президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев.
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владимир путин, касым-жомарт токаев
Политика, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
21:35 17.04.2025
 
Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США

Кремль: Путин обсудил по телефону с Токаевым энергетику и диалог с США

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, обсуждали энергетику и российско-американский диалог, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога", - говорится в сообщении.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Путин принял в Кремле главу МИД Ирана
18:23
Отмечается, что президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев.
 
ПолитикаВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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