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Рубио рассказал Лаврову о прошедших в Париже контактах с ЕС и Украиной - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Рубио рассказал Лаврову о прошедших в Париже контактах с ЕС и Украиной
Рубио рассказал Лаврову о прошедших в Париже контактах с ЕС и Украиной - 17.04.2025, ПРАЙМ
Рубио рассказал Лаврову о прошедших в Париже контактах с ЕС и Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T22:05+0300
2025-04-17T22:05+0300
политика
мид рф
сергей лавров
марк рубио
телефонный разговор
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и представителями европейских стран, сообщили в МИД РФ."Семнадцатого апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что данные контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.В ведомстве добавили, что Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса."Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - заключили в МИД РФ.
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мид рф, сергей лавров, марк рубио, телефонный разговор
Политика, МИД РФ, Сергей Лавров, Марк Рубио, Телефонный разговор
22:05 17.04.2025
 
Рубио рассказал Лаврову о прошедших в Париже контактах с ЕС и Украиной

МИД РФ: Рубио информировал Лаврова о прошедших в Париже контактах с ЕС и Киевом

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и представителями европейских стран, сообщили в МИД РФ.
"Семнадцатого апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что данные контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
В ведомстве добавили, что Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Рубио раскрыл цель своего визита в Париж
20:33
"Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - заключили в МИД РФ.
 
ПолитикаМИД РФСергей ЛавровМарк РубиоТелефонный разговор
 
 
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