https://1prime.ru/20250417/peregovory-856798256.html

Рубио рассказал Лаврову о прошедших в Париже контактах с ЕС и Украиной

Рубио рассказал Лаврову о прошедших в Париже контактах с ЕС и Украиной - 17.04.2025, ПРАЙМ

Рубио рассказал Лаврову о прошедших в Париже контактах с ЕС и Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T22:05+0300

2025-04-17T22:05+0300

2025-04-17T22:05+0300

политика

мид рф

сергей лавров

марк рубио

телефонный разговор

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, который проинформировал о прошедших в Париже контактах с Украиной и представителями европейских стран, сообщили в МИД РФ."Семнадцатого апреля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Госсекретарь, находящийся в Париже, проинформировал о состоявшихся там у него и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе разговора было подчеркнуто, что данные контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента России Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге.В ведомстве добавили, что Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса."Министр и госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете панируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе", - заключили в МИД РФ.

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мид рф, сергей лавров, марк рубио, телефонный разговор