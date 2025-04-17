https://1prime.ru/20250417/peskov-856774260.html
Отношения России и Катара динамично развиваются, заявил Песков
Отношения России и Катара динамично развиваются, заявил Песков - 17.04.2025, ПРАЙМ
Отношения России и Катара динамично развиваются, заявил Песков
Отношения России и Катара динамично развиваются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:45+0300
2025-04-17T12:45+0300
2025-04-17T12:45+0300
политика
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Отношения России и Катара динамично развиваются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сейчас во многих региональных и даже мировых делах Катар - наш добрый партнер. Российско-катарские отношения очень динамично развиваются. Контакты достаточно частые между главами государств", - отметил пресс-секретарь президента России.Песков также добавил, что после встречи российского лидера и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Москве стороны обменяются документами.Ранее сообщалось, что Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, начинающий свой официальный визит в Россию, прибыл в московский аэропорт "Внуково 2". В Москве он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20250417/katar-856774093.html
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россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
Отношения России и Катара динамично развиваются, заявил Песков
Песков: отношения России и Катара динамично развиваются
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Отношения России и Катара динамично развиваются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сейчас во многих региональных и даже мировых делах Катар - наш добрый партнер. Российско-катарские отношения очень динамично развиваются. Контакты достаточно частые между главами государств", - отметил пресс-секретарь президента России.
Песков также добавил, что после встречи российского лидера и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Москве стороны обменяются документами.
Ранее сообщалось, что Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, начинающий свой официальный визит в Россию, прибыл в московский аэропорт "Внуково 2". В Москве он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Инвестиции Катара в Россию превысили 13 миллиардов долларов