https://1prime.ru/20250417/peskov-856774260.html

Отношения России и Катара динамично развиваются, заявил Песков

Отношения России и Катара динамично развиваются, заявил Песков - 17.04.2025, ПРАЙМ

Отношения России и Катара динамично развиваются, заявил Песков

Отношения России и Катара динамично развиваются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T12:45+0300

2025-04-17T12:45+0300

2025-04-17T12:45+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Отношения России и Катара динамично развиваются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сейчас во многих региональных и даже мировых делах Катар - наш добрый партнер. Российско-катарские отношения очень динамично развиваются. Контакты достаточно частые между главами государств", - отметил пресс-секретарь президента России.Песков также добавил, что после встречи российского лидера и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Москве стороны обменяются документами.Ранее сообщалось, что Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, начинающий свой официальный визит в Россию, прибыл в московский аэропорт "Внуково 2". В Москве он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20250417/katar-856774093.html

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россия, кремль, дмитрий песков