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В Кремле рассказали о развитии отношений со странами Персидского залива - 17.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о развитии отношений со странами Персидского залива
В Кремле рассказали о развитии отношений со странами Персидского залива - 17.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о развитии отношений со странами Персидского залива
Россия развивает отношения со всеми государствами Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:00+0300
2025-04-17T17:00+0300
политика
россия
газ
персидский залив
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия развивает отношения со всеми государствами Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы в целом развиваем отношения со всеми странами Персидского залива", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.По словам Пескова, Москва открыта для сотрудничества со всеми, кто этого желает. Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.
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персидский залив
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россия, газ, персидский залив, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Газ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Дмитрий Песков
17:00 17.04.2025
 
В Кремле рассказали о развитии отношений со странами Персидского залива

Песков: Россия развивает отношения со всеми странами Персидского залива

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия развивает отношения со всеми государствами Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы в целом развиваем отношения со всеми странами Персидского залива", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
По словам Пескова, Москва открыта для сотрудничества со всеми, кто этого желает.
Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.
Вид на Доху, Катар - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
РФПИ и суверенный фонд Катара договорились о новой инвестплатформе
16:56
 
ПолитикаРОССИЯГазПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВДмитрий Песков
 
 
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