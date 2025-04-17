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В Кремле рассказали о развитии отношений со странами Персидского залива

В Кремле рассказали о развитии отношений со странами Персидского залива - 17.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о развитии отношений со странами Персидского залива

Россия развивает отношения со всеми государствами Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T17:00+0300

2025-04-17T17:00+0300

2025-04-17T17:00+0300

политика

россия

газ

персидский залив

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия развивает отношения со всеми государствами Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Мы в целом развиваем отношения со всеми странами Персидского залива", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.По словам Пескова, Москва открыта для сотрудничества со всеми, кто этого желает. Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.

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персидский залив

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россия, газ, персидский залив, дмитрий песков