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СМИ: сотрудников правительственного агентства AmeriCorps отправили в отпуск
СМИ: сотрудников правительственного агентства AmeriCorps отправили в отпуск - 17.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: сотрудников правительственного агентства AmeriCorps отправили в отпуск
Сотрудники американской правительственного агентства AmeriCorps, занимающегося отправкой молодых волонтеров для помощи в реагировании на стихийные бедствия или... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T09:02+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Сотрудники американской правительственного агентства AmeriCorps, занимающегося отправкой молодых волонтеров для помощи в реагировании на стихийные бедствия или в общественных работах на территории США, были отправлены в административный отпуск, сообщает издание Politico со ссылкой на служебную записку. "Сотрудники получили служебную записку от временно исполняющей обязанности директора (AmeriCorps) Дженнифер Бастресс Тахмасеби, информирующую их, что они немедленно отправляются в отпуск", - говорится в сообщении Politico. Отправленные в отпуск сотрудники сказали изданию, что решение коснулось сотен людей, в то время, как лишь несколько старших сотрудников и руководителей продолжают работу. Созданный по решению американского президента Дональда Трампа департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов США Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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бизнес, общество , сша, москва, дональд трамп, скотт бессент, politico
Бизнес, Общество , США, МОСКВА, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Politico
СМИ: сотрудников правительственного агентства AmeriCorps отправили в отпуск
Politico: сотрудников агентства AmeriCorps отправили в отпуск
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Сотрудники американской правительственного агентства AmeriCorps, занимающегося отправкой молодых волонтеров для помощи в реагировании на стихийные бедствия или в общественных работах на территории США, были отправлены в административный отпуск, сообщает издание Politico со ссылкой на служебную записку.
"Сотрудники получили служебную записку от временно исполняющей обязанности директора (AmeriCorps) Дженнифер Бастресс Тахмасеби, информирующую их, что они немедленно отправляются в отпуск", - говорится в сообщении Politico.
Отправленные в отпуск сотрудники сказали изданию, что решение коснулось сотен людей, в то время, как лишь несколько старших сотрудников и руководителей продолжают работу.
Созданный по решению американского президента Дональда Трампа департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов США Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Госдеп уведомил конгресс о намерении провести реорганизацию USAID к 1 июля