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Российский портфель гособлигаций за февраль снизился до $36 млн
Российский портфель гособлигаций за февраль снизился до $36 млн - 17.04.2025, ПРАЙМ
Российский портфель гособлигаций за февраль снизился до $36 млн
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за февраль снизился до 36 миллионов долларов с уровня января в 38 миллионов, свидетельствуют данные... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T07:40+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за февраль снизился до 36 миллионов долларов с уровня января в 38 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за февраль, российский портфель теперь состоит из 30 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 6 миллионов - в краткосрочных. В январе объем вложений составлял 32 миллиона и 6 миллионов долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,126 триллиона долларов с 1,079 триллиона в январе. На втором месте - Китай с 784,3 миллиарда долларов (760,8 миллиарда в январе). На третьем месте остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 750,3 миллиарда с 740,2 миллиарда долларов.
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РОССИЯ, Экономика, Финансы, США, МОСКВА, ЯПОНИЯ, Минфин США, минфин США
Российский портфель гособлигаций за февраль снизился до $36 млн
Минфин США: российский портфель гособлигаций за февраль снизился до $36 млн
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за февраль снизился до 36 миллионов долларов с уровня января в 38 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за февраль, российский портфель теперь состоит из 30 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 6 миллионов - в краткосрочных. В январе объем вложений составлял 32 миллиона и 6 миллионов долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,126 триллиона долларов с 1,079 триллиона в январе. На втором месте - Китай с 784,3 миллиарда долларов (760,8 миллиарда в январе). На третьем месте остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 750,3 миллиарда с 740,2 миллиарда долларов.