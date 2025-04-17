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Российский портфель гособлигаций за февраль снизился до $36 млн

Российский портфель гособлигаций за февраль снизился до $36 млн - 17.04.2025, ПРАЙМ

Российский портфель гособлигаций за февраль снизился до $36 млн

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за февраль снизился до 36 миллионов долларов с уровня января в 38 миллионов, свидетельствуют данные... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T07:40+0300

2025-04-17T07:40+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за февраль снизился до 36 миллионов долларов с уровня января в 38 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за февраль, российский портфель теперь состоит из 30 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 6 миллионов - в краткосрочных. В январе объем вложений составлял 32 миллиона и 6 миллионов долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,126 триллиона долларов с 1,079 триллиона в январе. На втором месте - Китай с 784,3 миллиарда долларов (760,8 миллиарда в январе). На третьем месте остается Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 750,3 миллиарда с 740,2 миллиарда долларов.

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