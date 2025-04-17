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Мелони высказалась о сделке по пошлинам между Евросоюзом и США
Мелони высказалась о сделке по пошлинам между Евросоюзом и США - 17.04.2025, ПРАЙМ
Мелони высказалась о сделке по пошлинам между Евросоюзом и США
Премьер Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразила уверенность в возможности заключения сделки между... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T20:44+0300
2025-04-17T20:44+0300
2025-04-17T20:44+0300
экономика
джорджа мелони
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Премьер Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразила уверенность в возможности заключения сделки между Европейским союзом и США по пошлинам. В понедельник ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта. "Я уверена, что мы сможем договориться. И я сегодня здесь, чтобы содействовать этому. Я не могу действовать от имени ЕС, но я бы хотела бы пригласить президента Трампа посетить Италию с официальным визитом и понять, есть ли возможность организовать такую встречу с Европой", - заявила Мелони журналистам в ответ на вопрос о том, может ли ЕС вновь ввести пошлины. Трансляцию встречи вели американские телеканалы. Ранее Трамп неоднократно обвинял ЕС в несправедливых торговых практиках и настаивал на необходимости уравнивания условий двусторонней торговли.
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джорджа мелони, дональд трамп, евросоюз, сша, сделка, пошлины
Экономика, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Евросоюз, США, сделка, пошлины
Мелони высказалась о сделке по пошлинам между Евросоюзом и США
Мелони выразила уверенность в возможности сделки по пошлинам между ЕС и США
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Премьер Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразила уверенность в возможности заключения сделки между Европейским союзом и США по пошлинам.
В понедельник ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта.
"Я уверена, что мы сможем договориться. И я сегодня здесь, чтобы содействовать этому. Я не могу действовать от имени ЕС, но я бы хотела бы пригласить президента Трампа посетить Италию с официальным визитом и понять, есть ли возможность организовать такую встречу с Европой", - заявила Мелони журналистам в ответ на вопрос о том, может ли ЕС вновь ввести пошлины. Трансляцию встречи вели американские телеканалы.
Трамп сделал заявление о торговых сделках с Китаем и Евросоюзом
Ранее Трамп неоднократно обвинял ЕС в несправедливых торговых практиках и настаивал на необходимости уравнивания условий двусторонней торговли.