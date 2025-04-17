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Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске
Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске - 17.04.2025, ПРАЙМ
Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске
Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске, сообщает пресс-служба ведомства. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T00:08+0300
2025-04-17T00:08+0300
2025-04-17T00:08+0300
происшествия
курск
предприятие
пожар
ликвидация
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. Позднее сообщалось о локализации возгорания. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Курске. В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций. Органами дознания МЧС России проводятся мероприятия по установлению причины пожара", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают специалисты лаборатории Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
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курск, предприятие, пожар, ликвидация
Происшествия, КУРСК, предприятие, пожар, ликвидация
Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске
МЧС России: открытое горение на пожаре в Курске ликвидировано
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. Позднее сообщалось о локализации возгорания.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Курске. В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций. Органами дознания МЧС России проводятся мероприятия по установлению причины пожара", - говорится в сообщении.
Пожар на предприятии в Курске распространился на 10 тысяч кв. м
Отмечается, что на месте работают специалисты лаборатории Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.