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Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске - 17.04.2025, ПРАЙМ

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске, сообщает пресс-служба ведомства. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T00:08+0300

2025-04-17T00:08+0300

2025-04-17T00:08+0300

происшествия

курск

предприятие

пожар

ликвидация

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Курске, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в управлении МЧС по региону сообщали, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали для ликвидации пожара на территории предприятия в Железнодорожном округе Курска. Площадь пожара на предприятии в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. Позднее сообщалось о локализации возгорания. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в городе Курске. В настоящее время осуществляется проливка и разбор конструкций. Органами дознания МЧС России проводятся мероприятия по установлению причины пожара", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают специалисты лаборатории Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курск, предприятие, пожар, ликвидация