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Кабмин направит регионам более 1,2 миллиарда рублей на развитие территорий
Кабмин направит регионам более 1,2 миллиарда рублей на развитие территорий - 17.04.2025, ПРАЙМ
Кабмин направит регионам более 1,2 миллиарда рублей на развитие территорий
Правительство в 2025 году направит 5 регионам дополнительно более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий, сообщила пресс-служба кабмина. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:23+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Правительство в 2025 году направит 5 регионам дополнительно более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство окажет поддержку регионам в строительстве жилья и создании инфраструктуры. В 2025 году ряду регионов будет дополнительно направлено более 1,2 миллиарда рублей на реализацию проектов комплексного развития территорий", - говорится в сообщении. Средства получат 5 регионов, заявивших о такой потребности: Чечня, Ставропольский край, Пензенская, Псковская и Тамбовская области. "Финансирование позволит увеличить объемы жилищного строительства и построить новые объекты инфраструктуры. Так, в Ставропольском крае планируется строительство школы на 1550 мест, в Псковской области – новой котельной, а в Тамбовской области – новой дороги", - рассказали в правительстве. Механизм КРТ был запущен в 2021 году. Отмечается, что с его помощью можно ликвидировать ветхое и аварийное жилье и переселять граждан в новые благоустроенные дома, а также вести строительство объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Работа идет в рамках федерального проекта "Жилье", входящего в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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россия, тамбовская область, москва
Экономика, РОССИЯ, Тамбовская область, МОСКВА
Кабмин направит регионам более 1,2 миллиарда рублей на развитие территорий
Правительство направит 5 регионам более 1,2 миллиарда рублей на развитие
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Правительство в 2025 году направит 5 регионам дополнительно более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство окажет поддержку регионам в строительстве жилья и создании инфраструктуры. В 2025 году ряду регионов будет дополнительно направлено более 1,2 миллиарда рублей на реализацию проектов комплексного развития территорий", - говорится в сообщении.
Средства получат 5 регионов, заявивших о такой потребности: Чечня, Ставропольский край, Пензенская, Псковская и Тамбовская области.
"Финансирование позволит увеличить объемы жилищного строительства и построить новые объекты инфраструктуры. Так, в Ставропольском крае планируется строительство школы на 1550 мест, в Псковской области – новой котельной, а в Тамбовской области – новой дороги", - рассказали в правительстве.
Механизм КРТ был запущен в 2021 году. Отмечается, что с его помощью можно ликвидировать ветхое и аварийное жилье и переселять граждан в новые благоустроенные дома, а также вести строительство объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры.
Работа идет в рамках федерального проекта "Жилье", входящего в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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