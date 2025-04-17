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Кабмин направит регионам более 1,2 миллиарда рублей на развитие территорий

Кабмин направит регионам более 1,2 миллиарда рублей на развитие территорий - 17.04.2025, ПРАЙМ

Кабмин направит регионам более 1,2 миллиарда рублей на развитие территорий

Правительство в 2025 году направит 5 регионам дополнительно более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий, сообщила пресс-служба кабмина. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T10:23+0300

2025-04-17T10:23+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Правительство в 2025 году направит 5 регионам дополнительно более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство окажет поддержку регионам в строительстве жилья и создании инфраструктуры. В 2025 году ряду регионов будет дополнительно направлено более 1,2 миллиарда рублей на реализацию проектов комплексного развития территорий", - говорится в сообщении. Средства получат 5 регионов, заявивших о такой потребности: Чечня, Ставропольский край, Пензенская, Псковская и Тамбовская области. "Финансирование позволит увеличить объемы жилищного строительства и построить новые объекты инфраструктуры. Так, в Ставропольском крае планируется строительство школы на 1550 мест, в Псковской области – новой котельной, а в Тамбовской области – новой дороги", - рассказали в правительстве. Механизм КРТ был запущен в 2021 году. Отмечается, что с его помощью можно ликвидировать ветхое и аварийное жилье и переселять граждан в новые благоустроенные дома, а также вести строительство объектов социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Работа идет в рамках федерального проекта "Жилье", входящего в состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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