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Премьер Японии назвал переговоры с США "конструктивными и откровенными"

Премьер Японии назвал переговоры с США "конструктивными и откровенными" - 17.04.2025, ПРАЙМ

Премьер Японии назвал переговоры с США "конструктивными и откровенными"

Премьер Японии Сигэру Исиба назвал состоявшиеся в США переговоры двух стран по поводу пошлин "конструктивными и откровенными", но выразил мнение, что дальнейшие | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T06:45+0300

2025-04-17T06:45+0300

2025-04-17T06:45+0300

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ТОКИО, 17 апр - ПРАЙМ. Премьер Японии Сигэру Исиба назвал состоявшиеся в США переговоры двух стран по поводу пошлин "конструктивными и откровенными", но выразил мнение, что дальнейшие обсуждения не будут простыми, об этом он сказал журналистам в своей канцелярии. "Только что я получил доклад от министра по восстановлению экономики Японии Рёсэя Акадзавы, находящегося в Вашингтоне… На протяжении 50 минут с участием президента (США Дональда - ред.) Трампа, после этого - 75 минут, то есть на протяжении достаточно длительного времени, проходила откровенная и конструктивная дискуссия с министром финансов США Скоттом Бессентом, торговым представителем США Джеймисоном Гриром, министром торговли Говардом Латником. Действительно, в позициях Японии и США по-прежнему есть различия", - сказал премьер. Он подчеркнул, что президент Трамп выразил свое мнение относительно положения США в мировой экономике, а министр Акадзава высказал крайнее сожаление в связи с введением пошлин США и пояснил позицию Японии в связи с их влиянием на японскую промышленность, инвестиции в двух странах и создание новых рабочих мест, потребовав их пересмотра. "Конечно, дальнейшие переговоры не будут простыми. Но президент Трамп сказал, что переговорам с Японией будет отдан приоритет. Я считаю, что переговоры этого раунда ведут к следующему раунду, и я это высоко ценю", - сказал Исиба. Премьер вновь подчеркнул, что по результатам министерских переговоров он сам намерен направиться в США "в наиболее подходящее время" и лично встретиться с Трампом. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные двадцатипятипроцентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с терминами "лиман-шок" (от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис 2008-2009 годов) и "корона-шок" (экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса). США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, что последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

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мировая экономика, сша, япония, токио, скотт бессент