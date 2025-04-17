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Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,2%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,2% - 17.04.2025, ПРАЙМ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,2%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого квартала 2025 года выросли на 3,2% в годовом выражении и составили 1,266 миллиона штук,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T07:15+0300

2025-04-17T07:15+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого квартала 2025 года выросли на 3,2% в годовом выражении и составили 1,266 миллиона штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Что касается итогов 1 квартала 2025 года, то за это время россияне стали обладателями 1 миллиона 265,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,2% больше, чем за три месяца прошлого года", - говорится в сообщении. При этом положительную динамику показали только три бренда из топ-10, а именно: Lada (+11,7%), Сhevrolet (+1,5%) и Honda (+1%). Отечественная марка вновь стала лидером продаж с показателем 338,4 тысячи машин. Второе место у Toyota (125 тысяч штук), а третье и четвертое - у южнокорейских Kia и Hyundai (67,5 тысяч и 66 тысяч авто соответственно). Пятым стал Nissan с показателем в 55 тысяч проданных машин. Среди моделей продажи выросли только у четырех представителей отечественного автопрома: Lada 2107 (+17,1%), "Нива" (+8,4%), "Приора" (+4,1%) и "Гранта" (+8,5%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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