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Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,2% - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,2%
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,2% - 17.04.2025, ПРАЙМ
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,2%
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого квартала 2025 года выросли на 3,2% в годовом выражении и составили 1,266 миллиона штук,... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T07:15+0300
2025-04-17T07:15+0300
бизнес
россия
москва
honda
toyota
kia
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого квартала 2025 года выросли на 3,2% в годовом выражении и составили 1,266 миллиона штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Что касается итогов 1 квартала 2025 года, то за это время россияне стали обладателями 1 миллиона 265,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,2% больше, чем за три месяца прошлого года", - говорится в сообщении. При этом положительную динамику показали только три бренда из топ-10, а именно: Lada (+11,7%), Сhevrolet (+1,5%) и Honda (+1%). Отечественная марка вновь стала лидером продаж с показателем 338,4 тысячи машин. Второе место у Toyota (125 тысяч штук), а третье и четвертое - у южнокорейских Kia и Hyundai (67,5 тысяч и 66 тысяч авто соответственно). Пятым стал Nissan с показателем в 55 тысяч проданных машин. Среди моделей продажи выросли только у четырех представителей отечественного автопрома: Lada 2107 (+17,1%), "Нива" (+8,4%), "Приора" (+4,1%) и "Гранта" (+8,5%).
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бизнес, россия, москва, honda, toyota, kia, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Honda, Toyota, Kia, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
07:15 17.04.2025
 
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,2%

"Автостат": продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 3,2%

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого квартала 2025 года выросли на 3,2% в годовом выражении и составили 1,266 миллиона штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Что касается итогов 1 квартала 2025 года, то за это время россияне стали обладателями 1 миллиона 265,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,2% больше, чем за три месяца прошлого года", - говорится в сообщении.
При этом положительную динамику показали только три бренда из топ-10, а именно: Lada (+11,7%), Сhevrolet (+1,5%) и Honda (+1%). Отечественная марка вновь стала лидером продаж с показателем 338,4 тысячи машин. Второе место у Toyota (125 тысяч штук), а третье и четвертое - у южнокорейских Kia и Hyundai (67,5 тысяч и 66 тысяч авто соответственно). Пятым стал Nissan с показателем в 55 тысяч проданных машин.
Среди моделей продажи выросли только у четырех представителей отечественного автопрома: Lada 2107 (+17,1%), "Нива" (+8,4%), "Приора" (+4,1%) и "Гранта" (+8,5%).
 
БизнесРОССИЯМОСКВАHondaToyotaKiaLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
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