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Планы Японии провести учебные стрельбы у границ РФ вызвали протест России

Планы Японии провести учебные стрельбы у границ РФ вызвали протест России - 17.04.2025, ПРАЙМ

Планы Японии провести учебные стрельбы у границ РФ вызвали протест России

Посольству Японии в Москве заявлен решительный протест в связи с планами страны провести в июне на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T17:26+0300

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2025-04-17T17:27+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Посольству Японии в Москве заявлен решительный протест в связи с планами страны провести в июне на острове Хоккайдо, в непосредственной близости от границ РФ, учебные стрельбы из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Семнадцатого апреля посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с планами проведения в июне этого года на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 километров", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что Москва расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой, такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом."Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах", - заключили в МИД РФ.

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