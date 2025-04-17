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Путин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке
Путин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке - 17.04.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке
Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:05+0300
2025-04-17T14:05+0300
2025-04-17T14:05+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках российско-катарских переговоров."Наши отношения укрепляются... Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент.Российский лидер также отметил, что Россия и Катар имеют достаточное число совместных проектов в газовой сфере. Кроме того, Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании России "Роснефть".
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россия
Путин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке
Путин: Катар является ключевым партнером России на Ближнем Востоке
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках российско-катарских переговоров.
"Наши отношения укрепляются... Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент.
Российский лидер также отметил, что Россия и Катар имеют достаточное число совместных проектов в газовой сфере. Кроме того, Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании России "Роснефть".
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани