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Путин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке
Путин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке - 17.04.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке
Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:05+0300
2025-04-17T14:05+0300
политика
россия
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках российско-катарских переговоров."Наши отношения укрепляются... Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент.Российский лидер также отметил, что Россия и Катар имеют достаточное число совместных проектов в газовой сфере. Кроме того, Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании России "Роснефть".
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россия
Политика, РОССИЯ
14:05 17.04.2025
 
Путин назвал Катар ключевым партнером России на Ближнем Востоке

Путин: Катар является ключевым партнером России на Ближнем Востоке

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Отношения России и Катара укрепляются, Катар является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках российско-катарских переговоров.
"Наши отношения укрепляются... Катар является одним из наших приоритетных партнеров в целом и тем более на Ближнем Востоке", - подчеркнул президент.
Российский лидер также отметил, что Россия и Катар имеют достаточное число совместных проектов в газовой сфере. Кроме того, Катар является одним из ключевых партнеров ведущей нефтегазовой компании России "Роснефть".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара Аль Тани
13:55
 
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