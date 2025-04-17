https://1prime.ru/20250417/putin-856779652.html

Путин назвал условие урегулирования палестино-израильского конфликта

Путин назвал условие урегулирования палестино-израильского конфликта - 17.04.2025, ПРАЙМ

Путин назвал условие урегулирования палестино-израильского конфликта

Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основании решения Организации Объединенных Наций, которое в первую очередь... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T14:11+0300

2025-04-17T14:11+0300

2025-04-17T14:11+0300

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основании решения Организации Объединенных Наций, которое в первую очередь связано с сосуществованием двух государств, заявил президент России Владимир Путин. "Мы со своей стороны так же считаем, как и вы, здесь у нас позиции совпадают, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решений Организации Объединенных Наций, в том числе это связано в первую очередь с созданием двух полноценных государств. Имею в виду в данном случае, конечно, создание Палестинского государства", - сказал Путин во время российско-катарских переговоров.

https://1prime.ru/20250414/ft-856648479.html

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россия, владимир путин