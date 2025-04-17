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"Эксперт РА": укрепление рубля в первом квартале исчерпало себя
"Эксперт РА": укрепление рубля в первом квартале исчерпало себя - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА": укрепление рубля в первом квартале исчерпало себя
Укрепление рубля в первом квартале 2025 года в основном вызвано техническими факторами, которые себя уже исчерпали, поэтому курс доллара к концу года вернется к | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T00:16+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Укрепление рубля в первом квартале 2025 года в основном вызвано техническими факторами, которые себя уже исчерпали, поэтому курс доллара к концу года вернется к трехзначным значениям, а в среднем за год составит около 96 рублей, говорится в макропрогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА".
Большую часть прошлого года доллар провел в диапазоне 85–95 рублей, достигнув к концу года 101,68 рубля. К марту 2025 года курс доллара стабилизировался на уровне 85–88 рублей.
Аналитики отмечают, что укрепление рубля в первом квартале 2025 года в основном вызвано техническими, а не фундаментальными факторами. "На динамику курса повлияли закрытие остаточных позиций на Московской бирже, связанных с санкциями, а также операции крупных нефинансовых компаний. Кроме того, высокий спрос на рубли для уплаты увеличившихся налоговых обязательств и позитивные ожидания снижения геополитических рисков совпали по времени", - пояснили они.
Тем не менее влияние технических факторов уже исчерпало себя, считают экономисты. Снижение профицита во внешнеторговых операциях создает предпосылки для более слабого рубля в среднесрочной перспективе. Таким образом, недавнее укрепление вряд ли будет устойчивым, и валютный курс может столкнуться с давлением в ближайшие месяцы.
"Вероятнее всего, валютная динамика повторит сценарий 2024 года: заметное укрепление рубля в начале года, высокая волатильность в середине и ослабление осенью, на этот раз на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Как и в прошлом году, рубль "будет стабильным через призму года". Мы ожидаем средний курс около 96 рублей за доллар США с возвратом к трехзначным значениям в четвертом квартале 2025 года", - пишут аналитики.
Ожидается, что ЦБ, скорее всего, не будет активно вмешиваться в рынок, а покупки валюты для ФНБ останутся незначительными по сравнению с общим объемом рынка.
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рынки, москва, сша, фнб
"Эксперт РА": укрепление рубля в первом квартале исчерпало себя
"Эксперт РА": курс доллара к концу года вернется к трехзначным значениям
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Укрепление рубля в первом квартале 2025 года в основном вызвано техническими факторами, которые себя уже исчерпали, поэтому курс доллара к концу года вернется к трехзначным значениям, а в среднем за год составит около 96 рублей, говорится в макропрогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА".
Большую часть прошлого года доллар провел в диапазоне 85–95 рублей, достигнув к концу года 101,68 рубля. К марту 2025 года курс доллара стабилизировался на уровне 85–88 рублей.
Аналитики отмечают, что укрепление рубля в первом квартале 2025 года в основном вызвано техническими, а не фундаментальными факторами. "На динамику курса повлияли закрытие остаточных позиций на Московской бирже, связанных с санкциями, а также операции крупных нефинансовых компаний. Кроме того, высокий спрос на рубли для уплаты увеличившихся налоговых обязательств и позитивные ожидания снижения геополитических рисков совпали по времени", - пояснили они.
Тем не менее влияние технических факторов уже исчерпало себя, считают экономисты. Снижение профицита во внешнеторговых операциях создает предпосылки для более слабого рубля в среднесрочной перспективе. Таким образом, недавнее укрепление вряд ли будет устойчивым, и валютный курс может столкнуться с давлением в ближайшие месяцы.
"Вероятнее всего, валютная динамика повторит сценарий 2024 года: заметное укрепление рубля в начале года, высокая волатильность в середине и ослабление осенью, на этот раз на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Как и в прошлом году, рубль "будет стабильным через призму года". Мы ожидаем средний курс около 96 рублей за доллар США с возвратом к трехзначным значениям в четвертом квартале 2025 года", - пишут аналитики.
Ожидается, что ЦБ, скорее всего, не будет активно вмешиваться в рынок, а покупки валюты для ФНБ останутся незначительными по сравнению с общим объемом рынка.