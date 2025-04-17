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"Эксперт РА": экономика России в 2025 году вырастет на 1,5%

"Эксперт РА": экономика России в 2025 году вырастет на 1,5% - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА": экономика России в 2025 году вырастет на 1,5%

Экономика России в 2025 году при "разумной достаточности" денежно-кредитной политики ЦБ, то есть если регулятор больше не будет поднимать ключевую ставку,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T00:19+0300

2025-04-17T00:19+0300

2025-04-17T00:19+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Экономика России в 2025 году при "разумной достаточности" денежно-кредитной политики ЦБ, то есть если регулятор больше не будет поднимать ключевую ставку, вырастет на 1,5%, при этом инфляция замедлится до 6,5–7% к концу года, говорится в макропрогнозе на 2025 год рейтингового агентства "Эксперт РА". "Сценарий "разумная достаточность", вероятность реализации которого резко выросла за последние три месяца, предусматривает замедление инфляции до 6,5–7% к концу года и снижение ключевой ставки до 18–19% к декабрю", - пишут аналитики. При реализации такого сценария изменение сигнала ЦБ по дальнейшим шагам может произойти уже в июне, а его жесткость смягчена в апреле. Снижение ключевой ставки с текущих 21% может начаться уже в сентябре, если не поступят сигналы о более радикальном замедлении экономики. "Мы считаем, что при сложившемся уровне бюджетных трат (20,1% от ВВП в 2024 году) и накопленном эффекте от роста доходов населения (рост реальных располагаемых доходов за 2023 год в 6,1%, за 2024 год – в 7,3%) это маловероятно, процесс замедления будет довольно инерционным", - отмечают эксперты. В результате по итогам года рост ВВП составит около 1,5%, также произойдет небольшое увеличение доходов населения - высокие ставки по депозитам и снижение кредитной активности станут фактором роста располагаемых доходов. Кроме того, аналитики рассматривают еще и второй сценарий развития ситуации в экономике России, который предполагает дополнительное повышение ставки ЦБ из-за усиления инфляции на фоне восстановления кредитного импульса или же повышения госрасходов, увеличения инфляционных ожиданий населения и бизнеса, снижения неопределенности в мировой экономике или же ослабления санкционного режима. При этом, по мнению аналитиков, вариант с дополнительным повышением ставки хотя сейчас все еще остается на "столе" ЦБ, но все же утратил приоритет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, москва