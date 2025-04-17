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"Эксперт РА": рост военных расходов угрожает миру новой инфляционной волной

"Эксперт РА": рост военных расходов угрожает миру новой инфляционной волной - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА": рост военных расходов угрожает миру новой инфляционной волной

Рост военных расходов в ключевых экономиках мира усиливает риски для их бюджетной и денежно-кредитной политики и грозит миру новой инфляционной волной,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T00:19+0300

2025-04-17T00:19+0300

2025-04-17T00:19+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Рост военных расходов в ключевых экономиках мира усиливает риски для их бюджетной и денежно-кредитной политики и грозит миру новой инфляционной волной, говорится в макропрогнозе на 2025 год рейтингового агентства "Эксперт РА". Мировые военные расходы в последние годы растут: согласно статистическим данным, в 2024 году они составили около 2,46 триллиона долларов, увеличившись с 2,24 триллиона в 2023 году. Кроме того, сейчас обсуждают рост оборонных расходов страны НАТО до 3-5% от ВВП. Также ЕС хочет нарастить расходы на оборону на 1,5% ВВП. В частности на перевооружение планируется направить порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Глобальный рост военных расходов повышает среднесрочный спрос на сырьевые товары, но усиливает риски для бюджетной и денежно-кредитной политики в ключевых экономиках мира, увеличивая вероятность запуска новой инфляционной волны со всеми сопутствующими последствиями", - считают аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, финансы, москва, ес, нато