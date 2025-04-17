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Глава Rheinmetall оценил возможность поставок ракет Taurus Украине
Глава Rheinmetall оценил возможность поставок ракет Taurus Украине - 17.04.2025, ПРАЙМ
Глава Rheinmetall оценил возможность поставок ракет Taurus Украине
Возможные поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине не способны переломить ход конфликта, решающее значение имеют артиллерийские снаряды, считает глава... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:33+0300
2025-04-17T11:33+0300
2025-04-17T11:33+0300
вооружения
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Возможные поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине не способны переломить ход конфликта, решающее значение имеют артиллерийские снаряды, считает глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus, заявил, что судя по этим высказываниям, Мерц является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. "Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию. Кроме того, Украина уже располагает крылатыми ракетами аналогичной дальности", - заявил Паппергер в интервью газете Handelsblatt. По его словам, беспилотники тоже не в состоянии изменить ситуацию, потому что их можно быстро перехватить. На данный момент они все еще эффективны только потому, что у России якобы нет эффективной противодронной защиты, утверждает Паппергер. "Способны переломить ситуацию классические артиллерийские боеприпасы", - считает он.
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украина, германия, rheinmetall, нато
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Rheinmetall, НАТО
Глава Rheinmetall оценил возможность поставок ракет Taurus Украине
Паппергер: поставки ракет Taurus Украине не переломят ход конфликта
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Возможные поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине не способны переломить ход конфликта, решающее значение имеют артиллерийские снаряды, считает глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus, заявил, что судя по этим высказываниям, Мерц является сторонником ужесточения позиций и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
"Taurus - хорошая ракета, без сомнения. Но в Германии их всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, Taurus не переломит ситуацию. Кроме того, Украина уже располагает крылатыми ракетами аналогичной дальности", - заявил Паппергер в интервью газете Handelsblatt.
По его словам, беспилотники тоже не в состоянии изменить ситуацию, потому что их можно быстро перехватить. На данный момент они все еще эффективны только потому, что у России якобы нет эффективной противодронной защиты, утверждает Паппергер.
"Способны переломить ситуацию классические артиллерийские боеприпасы", - считает он.
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