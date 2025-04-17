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Второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам состоится в апреле

Второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам состоится в апреле - 17.04.2025, ПРАЙМ

Второй раунд переговоров Японии и США по пошлинам состоится в апреле

Второй раунд переговоров Японии и США по теме американских пошлин состоится уже в апреле, об этом японским журналистам в Вашингтоне после первого раунда... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T05:05+0300

2025-04-17T05:05+0300

2025-04-17T05:05+0300

экономика

мировая экономика

сша

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токио

дональд трамп

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ТОКИО, 17 апр - ПРАЙМ. Второй раунд переговоров Японии и США по теме американских пошлин состоится уже в апреле, об этом японским журналистам в Вашингтоне после первого раунда переговоров сообщил министр по восстановлению экономики Японии Рёсэй Акадзава. "На этих переговорах обе стороны заняли конструктивную позицию и договорились стремиться к тому, чтобы как можно быстрее достичь соглашения... следующий раунд переговоров провести в этом месяце, согласовав дату, в дополнение к министерскому вести переговоры и на рабочем уровне", - приводит его слова телеканал NHK. На состоявшихся переговорах Японию представлял Акадзава, а США - министр финансов Скотт Бессент. До переговоров Акадзава встретился с президентом США Дональдом Трампом. Японский министр заявил также, что передал американской стороне "крайнее сожаление" в связи с введением пошлин и потребовал их пересмотра. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные двадцатипятипроцентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с терминами "лиман-шок" (от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис 2008-2009 годов) и "корона-шок" (экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса). США занимают первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, что последние пять лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

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япония

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, скотт бессент