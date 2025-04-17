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Названы регионы, где пасхальный набор обойдется дешевле всего
Названы регионы, где пасхальный набор обойдется дешевле всего - 17.04.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, где пасхальный набор обойдется дешевле всего
Пасхальный набор продуктов из кулича, яиц и творожной пасхи для семьи из четырех человек в этом году дешевле всего обойдется в Мордовии - в 397 рублей, а дороже | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T03:26+0300
2025-04-17T03:26+0300
2025-04-17T03:26+0300
экономика
общество
россия
москва
мордовия
чукотка
цср
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Пасхальный набор продуктов из кулича, яиц и творожной пасхи для семьи из четырех человек в этом году дешевле всего обойдется в Мордовии - в 397 рублей, а дороже всего - на Чукотке (847 рублей), подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"В топ российских регионов по самой минимальной стоимости вошли: Республика Мордовия (397,28 рубля) – единственный регион, где стоимость менее 400 рублей, Пензенская область (402,43 рубля), Чувашская Республика (409,29 рубля), Кировская область (412,35 рубля), Нижегородская область (414,57 рубля)", - сообщили там.
Согласно данным ЦСР, список самых дорогих по этому показателю регионов возглавил Чукотский автономный округ (847 рублей). В топ-5 также вошли Магаданская область (769,87 рубля), Камчатский край (753,34 рубля), Сахалинская область (738,46 рубля) и Республика Саха (673,83 рубля).
В целом средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2025 году на семью в России выросла на 11,7% и составила 495 рублей. Из них бездрожжевой кулич в среднем обойдется в 185 рублей, а пасха - в 200 рублей.
Из федеральных округов дешевле всего продукты к Пасхе обойдутся в Приволжском федеральном округе - 428 рублей, а дороже всего - в Дальневосточном федеральном округе (646 рублей). Меньше всего цены на необходимый набор продуктов выросли в Центральном федеральном округе – на 9,1% по сравнению с прошлогодней Пасхой.
Среди регионов меньше всего цены на пасхальный набор выросли в республике Адыгея и Орловской области (+1,1%), Смоленской (+3,1%), Псковской (+3,9%) и Курской областях (+5,2%). В трети регионов страны рост цен не превысил общую инфляцию.
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Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, МОРДОВИЯ, Чукотка, ЦСР
Названы регионы, где пасхальный набор обойдется дешевле всего
ЦСР: пасхальный набор для семьи из четырех человек дешевле всего обойдется в Мордовии
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Пасхальный набор продуктов из кулича, яиц и творожной пасхи для семьи из четырех человек в этом году дешевле всего обойдется в Мордовии - в 397 рублей, а дороже всего - на Чукотке (847 рублей), подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"В топ российских регионов по самой минимальной стоимости вошли: Республика Мордовия (397,28 рубля) – единственный регион, где стоимость менее 400 рублей, Пензенская область (402,43 рубля), Чувашская Республика (409,29 рубля), Кировская область (412,35 рубля), Нижегородская область (414,57 рубля)", - сообщили там.
Согласно данным ЦСР, список самых дорогих по этому показателю регионов возглавил Чукотский автономный округ (847 рублей). В топ-5 также вошли Магаданская область (769,87 рубля), Камчатский край (753,34 рубля), Сахалинская область (738,46 рубля) и Республика Саха (673,83 рубля).
В целом средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2025 году на семью в России выросла на 11,7% и составила 495 рублей. Из них бездрожжевой кулич в среднем обойдется в 185 рублей, а пасха - в 200 рублей.
Из федеральных округов дешевле всего продукты к Пасхе обойдутся в Приволжском федеральном округе - 428 рублей, а дороже всего - в Дальневосточном федеральном округе (646 рублей). Меньше всего цены на необходимый набор продуктов выросли в Центральном федеральном округе – на 9,1% по сравнению с прошлогодней Пасхой.
Среди регионов меньше всего цены на пасхальный набор выросли в республике Адыгея и Орловской области (+1,1%), Смоленской (+3,1%), Псковской (+3,9%) и Курской областях (+5,2%). В трети регионов страны рост цен не превысил общую инфляцию.