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Рестораны Москвы ограничили время столика до 2-2,5 часов

Рестораны Москвы ограничили время столика до 2-2,5 часов - 17.04.2025, ПРАЙМ

Рестораны Москвы ограничили время столика до 2-2,5 часов

Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов, а то и меньше: делается это в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T07:37+0300

2025-04-17T07:37+0300

2025-04-17T07:37+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Многие рестораны в Москве стали ограничивать время столика до 2-2,5 часов, а то и меньше: делается это в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда, рассказал в интервью РИА Новости руководитель винного города "Белый мыс", основатель Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий. "Да, многие рестораны так делают, потому что экономика ресторана срастется, если они за один столик за вечер сделают минимум три посадки. Иначе они не заработают ничего. Некоторые гости, к сожалению, рассматривают это как оскорбление. Но это делается в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда", - сказал Левицкий на вопрос о том, с чем связано участившееся в Москве в последнее время ограничение столиков до 2-2,5 часов. Он подчеркнул, что обычно гостям заведений хватает двух часов, чтобы поесть и отдохнуть. "Рестораны - это же не антикафе, где берут деньги за время. Или бары, где экономика так устроена, что там каждые полчаса заказывают напиток. Тарелку макарон не будешь заказывать каждый час. Ресторан торгует едой, а бар продает времяпрепровождение", - указал Левицкий. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 апреля в 10.00 мск.

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