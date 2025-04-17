https://1prime.ru/20250417/rezervy-856785414.html

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России - 17.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 4 по 11 апреля сократились на 0,3% и составили 655,8 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T16:05+0300

2025-04-17T16:05+0300

2025-04-17T16:15+0300

банк россии

резервы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 4 по 11 апреля сократились на 0,3% и составили 655,8 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 11 апреля 2025 года составили 655,8 млрд долларов США, сократившись за неделю на 2,2 млрд долларов США, или на 0,3%, главным образом из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 4 апреля международные резервы составляли 658 миллиардов долларов, что стало новым историческим максимумом.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

резервы