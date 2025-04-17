Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/rfp-856758150.html
В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым
В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым - 17.04.2025, ПРАЙМ
В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T01:10+0300
2025-04-17T01:10+0300
россия
экономика
москва
рф
саудовская аравия
кирилл дмитриев
владимир путин
spacex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856758150.jpg?1744841440
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможность полета на Марс становится "всё более реальной" после того, как российский президент Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым. Путин в среду в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым, отметив, что американский предприниматель грезит о Марсе. "Это становится всё более реальным", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации компьютерный видеоролик, в котором, предположительно, показан ракетный полет на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. Ниже Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью, на которой Путин сравнивает Маска с Королевым.
москва
рф
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, рф, саудовская аравия, кирилл дмитриев, владимир путин, spacex
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, SpaceX
01:10 17.04.2025
 
В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым

Глава РФПИ Дмитриев: возможность полета на Марс становится все более реальной

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможность полета на Марс становится "всё более реальной" после того, как российский президент Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым.
Путин в среду в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым, отметив, что американский предприниматель грезит о Марсе.
"Это становится всё более реальным", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации компьютерный видеоролик, в котором, предположительно, показан ракетный полет на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США.
Ниже Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью, на которой Путин сравнивает Маска с Королевым.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФСАУДОВСКАЯ АРАВИЯКирилл ДмитриевВладимир ПутинSpaceX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала