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В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым
В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым - 17.04.2025, ПРАЙМ
В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T01:10+0300
2025-04-17T01:10+0300
2025-04-17T01:10+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможность полета на Марс становится "всё более реальной" после того, как российский президент Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым.
Путин в среду в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым, отметив, что американский предприниматель грезит о Марсе.
"Это становится всё более реальным", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации компьютерный видеоролик, в котором, предположительно, показан ракетный полет на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США.
Ниже Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью, на которой Путин сравнивает Маска с Королевым.
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РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, SpaceX
В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым
Глава РФПИ Дмитриев: возможность полета на Марс становится все более реальной
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможность полета на Марс становится "всё более реальной" после того, как российский президент Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым.
Путин в среду в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым, отметив, что американский предприниматель грезит о Марсе.
"Это становится всё более реальным", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации компьютерный видеоролик, в котором, предположительно, показан ракетный полет на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США.
Ниже Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью, на которой Путин сравнивает Маска с Королевым.