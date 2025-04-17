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В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым

В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым - 17.04.2025, ПРАЙМ

В РФПИ прокомментировали сравнение Путина с Королевым

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T01:10+0300

2025-04-17T01:10+0300

2025-04-17T01:10+0300

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кирилл дмитриев

владимир путин

spacex

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможность полета на Марс становится "всё более реальной" после того, как российский президент Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым. Путин в среду в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым, отметив, что американский предприниматель грезит о Марсе. "Это становится всё более реальным", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прикрепив к публикации компьютерный видеоролик, в котором, предположительно, показан ракетный полет на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. Ниже Дмитриев поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью, на которой Путин сравнивает Маска с Королевым.

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рф

саудовская аравия

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россия, москва, рф, саудовская аравия, кирилл дмитриев, владимир путин, spacex