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Продажи новостроек в Москве выросли в первом квартале
Продажи новостроек в Москве выросли в первом квартале - 17.04.2025, ПРАЙМ
Продажи новостроек в Москве выросли в первом квартале
Продажи первичного жилья в Москве в первом квартале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6% - до 20,7 тысячи договоров... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T09:28+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в первом квартале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6% - до 20,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за три месяца зарегистрировало 30,7 тысячи ДДУ, что на 2,1% больше результата января-марта прошлого года, указывается в сообщении. "Первый квартал на рынке строящегося жилья в Москве выглядит оптимистично по сравнению с аналогичным периодом последних трех лет, превысив показатель прошлого года на 618 сделок. И если в 2024 году активно рос сегмент коммерческой недвижимости, то в текущем динамика сместилась на жилой фонд. Среднее число сделок при покупке квартир в январе-марте держится на уровне 6,8 тысячи в месяц. Такое же значение фиксировалось в 2023 году, а в прошлом первом квартале среднее число регистраций составляло 5,9 тысячи ДДУ", - приводятся в нем слова руководителя управления Игоря Майданова. Вместе с тем в марте на рынке жилья Росреестр зафиксировал почти 6,9 тысячи ДДУ, что на 11,8% меньше результата марта прошлого года. С учетом нежилых объектов в столице зарегистрировано почти 10 тысяч ДДУ, что на 19% меньше, чем годом ранее, указывается в сообщении. Ранее Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-марте выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 33,9 тысячи.
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недвижимость, бизнес, москва, росреестр
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Росреестр
Продажи новостроек в Москве выросли в первом квартале
Росреестр: продажи первичного жилья в Москве в I квартале выросли на 15,6%
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в первом квартале 2025 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,6% - до 20,7 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости ведомство за три месяца зарегистрировало 30,7 тысячи ДДУ, что на 2,1% больше результата января-марта прошлого года, указывается в сообщении.
"Первый квартал на рынке строящегося жилья в Москве выглядит оптимистично по сравнению с аналогичным периодом последних трех лет, превысив показатель прошлого года на 618 сделок. И если в 2024 году активно рос сегмент коммерческой недвижимости, то в текущем динамика сместилась на жилой фонд. Среднее число сделок при покупке квартир в январе-марте держится на уровне 6,8 тысячи в месяц. Такое же значение фиксировалось в 2023 году, а в прошлом первом квартале среднее число регистраций составляло 5,9 тысячи ДДУ", - приводятся в нем слова руководителя управления Игоря Майданова.
Вместе с тем в марте на рынке жилья Росреестр зафиксировал почти 6,9 тысячи ДДУ, что на 11,8% меньше результата марта прошлого года. С учетом нежилых объектов в столице зарегистрировано почти 10 тысяч ДДУ, что на 19% меньше, чем годом ранее, указывается в сообщении.
Ранее Росреестр подсчитал, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-марте выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 33,9 тысячи.
В России сократились продажи жилья в новостройках